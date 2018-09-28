Лавров призвал Запад вразумить Киев

Киев тешит себя иллюзиями о введении оккупационных сил в Донбасс, Москва призывает западные страны вразумить украинские власти, заявил глава МИД России Сергей Лавров, , выступая на Генассамблее ООН.

«Мы поддерживаем деятельность миссии ОБСЕ на Украине, готовы придать ее наблюдателям ООНовскую охрану. Однако вместо выполнения минских договоренностей, вместо диалога с Донецком и Луганском, Киев тешит себя иллюзиями о введении на Донбасс оккупационных сил при поддержке Запада и все чаще грозит силовыми сценариями», – заявил Лавров.

По его словам, те, кто опекает нынешние киевские власти, «должны вразумить своих подопечных, заставить их прекратить блокаду Донбасса и дискриминацию национальных меньшинств на всей территории Украины», передает РИА «Новости».

Министр также заявил, что Москва готова к тому, чтобы у Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине была охрана ООН.

Кроме того, Лавров призвал к полной и последовательной реализации Минских договоренностей.

«Рост радикал-национализма и неофашизма на Украине, где героями объявлены преступники, воевавшие под знаменами СС, – один из главных факторов затянувшегося внутриукраинского конфликта. Единственный путь его преодоления – полная и последовательная реализация минского «Комплекса мер», единогласно одобренного СБ ООН», – сказал министр, передает ТАСС.

Напомним, в последнее время ведутся разговоры о введении миротворцев в Донбасс. Утверждалось, что в этом могут поучаствовать страны ЕС.