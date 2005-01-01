Климкин рассказал о «глубокой изоляции» России на ГА ООН

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что 73-я Генассамблея (ГА) ООН якобы свидетельствует о поддержке миром Киева и «глубокой международной изоляции России».

По мнению Климкина, голосование по Крымской резолюции демонстрирует, в какой изоляции находится в настоящее время Россия, передает Укринформ.

Он также подчеркнул важность затронутых на ГА ООН тем миротворчества, в частности, миротворческой миссии в Донбассе, а также вопросов освобождения заложников и политзаключенных и реформирования ООН.

Кроме того, украинский министр заявил, что в данный момент «ООН находится в декадансе, поскольку в ООН заблокировано в контексте принятие чрезвычайно важных решений», потому «реформа Совета Безопасности, реформа ООН в целом – она не просто является насущной, мы должны были ее сделать еще несколько лет назад».

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что доклад российской делегации по Крыму в Совете ООН по правам человека стал шоком для представителей Украины.