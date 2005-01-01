Доклад России по Крыму в СПЧ ООН довел украинскую делегацию до истерики

«Ранее такого прорыва информационной блокады в отношении Крыма еще не было. Доклад российской делегации по Крыму в Совете ООН по правам человека – это первая «ласточка», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов. По его словам, доклад стал шоком для украинской делегации.

На 39-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов и заведующий отделом по связям с политическими, общественными организациями и СМИ постпредства Сергей Пинчук выступили с докладом о том, как Киев заблокировал водо- и электроснабжение на полуострове, а также приостановил транспортное и товарное сообщение, что способствовало гуманитарному кризису на полуострове.

Молохов рассказал, что украинская делегация оказалась не готова к их выступлениям и после заседания прибегла к угрозам в адрес российских представителей. Кроме того, при подготовке доклада представители секретариата Совета по правам человека ООН пытались запретить правозащитникам из России упоминать в докладах слово «Крым». «Какие-то непонятные люди пытались фактически осуществить редактуру этих текстов», – рассказал российский делегат.

О том, что происходило на конференции в Женеве и как международное сообщество восприняло доклад России по Крыму, газете ВЗГЛЯД рассказал сам руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте России, юрист и правозащитник Александр Молохов.

ВЗГЛЯД: Александр Владимирович, почему ваш доклад в СПЧ ООН в Женеве вызвал столь резкую реакцию?

Александр Молохов (фото: кадр из видео)

Александр Молохов: Было два доклада: мой – о несправедливости и незаконности крымских санкций с требованием немедленной их отмены – и доклад Сергея Пинчука, который вызвал особо яростную реакцию у украинской стороны – о нарушении прав крымских татар Украиной на украинской территории. Конечно, это был неожиданный удар для украинской делегации, которая постоянно говорила про нарушение прав крымских татар на территории Крыма, а тут вдруг им указывают на их недостатки.

Показательно, что в зале заседания был Мустафа Джемилев (депутат Верховной рады и один из лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа*» – прим. ВЗГЛЯД), но представители Украины настолько растерялись, что даже не воспользовались правом на свое слово – им нечего было сказать и возразить. Они были не готовы.

ВЗГЛЯД: Как относились к теме Крыма и его блокады другие присутствующие?

А. М.: С учетом того, что ранее на этой международной площадке никогда не рассматривались проблемы изоляции Крыма и того, что полуостров оказался в полной блокаде, доклад, на мой взгляд, аудитория встретила позитивно. Мы подготовились к поездке, у аудитории был большой интерес. Мы распространили тексты докладов, привезли с собой необходимые материалы – фотографии Крымского моста и аэропорта, предоставили желающим текст Конституции Республики Крым, несколько журналов о полуострове на английском языке и многое другое.

По итогам нашего мероприятия мы дали интервью нескольким иностранным корреспондентам – это первая «ласточка», и очень серьезная. Ранее такого прорыва информационной блокады в отношении Крыма еще не было.

А вот для украинской делегации это был определенный шок, поэтому неслучайно они в дальнейшем вышли из равновесия и вели себя неподобающим образом для международной площадки.

ВЗГЛЯД: В чем это заключалось? Речь об угрозах в адрес российских представителей?

А. М.: Один из представителей украинской делегации после выступлений на выходе из здания позволил себе подойти к господину Пинчуку и сказать, что «мы тебя достанем», и сделал неприличный жест рукой – выкинул средний палец. В стенах ООН не приняты подобные жесты – это не просто моветон, это за гранью неприличия. Естественно, мы не смогли оставить это без внимания. Конечно, мы не можем уподобляться так называемым украинским дипломатам, поэтому просто решили предать этот факт огласке.

Украинские представители очень часто ведут себя на международных площадках хамовато либо трусовато – просто бегают от российских представителей, заявляя, что все они агенты ФСБ, или ведут себя так, как в данном случае. Золотой середины нет. Пока вменяемых украинских представителей я не встречал. Считаю, что Украина должна переболеть – рано или поздно к власти придут вменяемые люди и мы договоримся обо всем.

ВЗГЛЯД: Какие возникали сложности в ходе подготовки доклада?

А. М.: Здесь вообще интрига сохранялась до конца – до последнего никто не знал, будем мы выступать или нет и в каком формате, в каком составе будет делегация. Например, неделю назад было мероприятие ОБСЕ в Варшаве и там представителей Крыма постоянно грубо прерывали – просто не давали выступить. Тут такого не было, но даже наши тексты пытались подвергать цензуре.

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А. М.: На каком-то этапе – да. Наши выступления обязательно публикуются, сохраняются в архивах, поэтому существует правило, что мы предварительно высылаем тексты в секретариат по правам человека. От нас требовали, чтобы мы называли Крым оккупированной территорией либо Автономной Республикой Крым и через запятую – Украина. Мы даже пошутили, что если не нравится слово «Крым», давайте крымских татар называть украинскими татарами в докладе. После таких замечаний здравый смысл все же возобладал – больше таких попыток цензурировать нас не было.

ВЗГЛЯД: Каково ваше впечатление от выступления в целом? Принесло ли оно, по вашему мнению, какие-то плоды?

А. М.: Не надо преувеличивать значение этого события. Это только первый шаг, мы должны развиваться, активно продвигать свою позицию и доносить ее до западной общественности. Активность должна происходить не только по линии общественной дипломатии, но и на юридическом фронте. Украина создает очень много проблем – предъявляет много исков России. Нам тоже есть что предъявить Украине, и мы будем действовать более активно – планируем создать фонд по поддержке Крыма.