Украинский делегат в ООН пригрозил «достать» представителя Крыма

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил об угрозах со стороны украинской делегации в ООН в адрес представителя Крыма Сергея Пинчука.

Молохов и Пинчук выступили с докладом в рамках 39-й сессии Совета по правам человека ООН. Молохов говорил о санкциях США, ЕС и Украины против Крыма, а Пинчук – об ущемлении прав крымских татар на Украине, передает РИА «Новости».

Как заявил Молохов, украинская делегация оказалась не готова к их выступлениям, «растерялась» и даже «не воспользовалась правом реплики» для возражений. Однако после заседания украинский делегат на выходе из зала «персонально высказал в адрес Сергея Пинчука угрозу, сказав, что они его «достанут», после чего сделал соответствующий неприличный жест одним пальцем».

Молохов сообщил, что действия украинского делегата наблюдало множество свидетелей.

Представитель Крыма признал, что остался «определенный осадок», но угрозы украинской стороны посчитал доказательством того, что выступления «задели их (делегацию Украины) за живое».

Молохов сообщил, что его и Пинчука выступления «имели очень большой резонанс», привлекли внимание зарубежных журналистов к «крымской проблематике». Он считает, что нужно «чаще ездить на подобные площадки и доносить правду о крымских процессах до мировой общественности».