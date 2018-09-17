Крым призвал поднять вопрос водной блокады в ООН

На 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН необходимо рассмотреть вопрос водной блокады Крыма, организованной Украиной, с таким призывом в Общественной палате России выступил представитель республики, глава региональной болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер.

«Перекрыть днепровскую воду – это кощунство», – приводит его слова РИА «Новости».

Абажер задался вопросом о том, как бы отреагировали жители стран Евросоюза, если бы, к примеру, реку Дунай, проходящую через 10 государств, решила перекрыть одна из стран. «Как бы себя чувствовали остальные девять?» – спросил он.

Представитель Крыма добавил, что помимо водной Украина устроила полуострову энергетическую, продовольственную, транспортную, информационную блокады. Кроме того, по его словам, сопредельное государство осуществляет дезинформацию, занимается подменой понятий в отношении крымчан.

«Нарушается свобода передвижения, так как Украина препятствует пересечению границы с Крымом иностранцами», – заключил политик.

Делегация крымских общественников принимает участие в ежегодной конференции ОБСЕ по правам человека в Польше. Абажер, несмотря на протест украинской делегации, уже выступил на совещании, уделив в своем докладе внимание межнациональным отношениям в Крыму. Второе его выступление запланировано на понедельник.

Украинские власти ранее заявляли, что «любой ценой» не допустят возобновления поставок воды в Крым. При этом в Киеве заявляли, что Украина может возобновить поставки воды в Крым, если Россия признается в «оккупации» полуострова. Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Напомним, Киев перекрыл Северо-Крымский канал, после чего в Верховной раде похвастались тем, что создали жителям полуострова «проблемы».