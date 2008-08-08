Киев пообещал «любой ценой» не допустить возобновления поставок воды Крыму

Представитель украинского президента Петра Порошенко Борис Бабин пообещал, что власти страны «любой ценой» не допустят возобновления поставок воды в Крым.

«Мы любой ценой не дадим эту воду, потому что население в этой воде не нуждается», – заявил Бабин в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, вода в Крыму необходима только предприятиям. «И они эту воду не получат», – подчеркнул представитель украинского президента. «Поэтому у есть четкая позиция: никаких переговоров, никаких попыток маленькими шагами подвести нас под подачу этой воды не будет», – сказал он.

«Пока я в Херсоне, днепровская вода в Крым не пойдет, это я вам гарантирую», – подчеркнул Бабин.

В воскресенье заместитель украинского министра по вопросам неподконтрольных территорий Юрий Грымчак заявил, что Украина может возобновить поставки воды в Крым, если Россия признается в «оккупации» полуострова. В Крыму сказали, что такое заявление звучит цинично и неприемлемо. Там пообещали, что регион сам справится с проблемой водоснабжения.

Напомним, Киев перекрыл Северо-Крымский канал, после чего в Верховной раде похвастались тем, что создали жителям полуострова «проблемы».