Украина может возобновить поставки воды в Крым, если Россия признается в «оккупации» полуострова, заявил заместитель украинского министра по вопросам неподконтрольных территорий Юрий Грымчак.

В эфире телеканала «Эспресо TV» он заявил, что Россия на официальном уровне не обращалась к Украине по вопросу восстановления водоснабжения. «Если есть такое желание, то сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма», – заявил он.

По его словам, без такого заявления со стороны России «вообще не о чем говорить».

После признания Москвой, что она якобы «оккупировала» Крым, продолжил Грымчак, Украина будет готова обсудить, сколько России будет стоить эта вода.

После воссоединения Крыма с Россией Украина использовала самые разнообразные методы, которыми пыталась отобрать полуостров. Так, украинские националисты организовали несколько блокад, подрывали опоры ЛЭП. Киев перекрыл Северо-Крымский канал, после чего в Верховной раде похвастались тем, что создали жителям полуострова «проблемы». Националисты на Украине заявляли, что даже если Киев примет решение о возобновлении подачи воды, они «снова быстро ее перекроют».

В Крыму подчеркивали, что серьезных проблем с водоснабжением в регионе нет.

Президент Владимир Путин ранее говорил, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.