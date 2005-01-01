На Украине похвастались засухой в Крыму

Киев создал «проблемы» с водой в Крыму, перекрыв Северо-Крымский канал, заявил депутат Верховной рады и один из лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа*» Мустафа Джемилев.

«Там действительно проблемы, после того как мы перекрыли днепровскую воду», – заявил нардеп, добавив, что на полуострове якобы «вообще уже сельского хозяйства нет».

«Они там несколько десятков колодцев глубоких вырыли, чтобы артезианской водой поливать огороды и поля. Это привело к тому, что грунтовые воды значительно опустились и пошло засоление в почве», – заявил Джемилев интернет-порталу «Обозреватель».

Он также подчеркнул, что Киев не будет обсуждать с Москвой вопросы водоснабжения полуострова, а если подача воды будет восстановлена, украинцы «снова быстро ее перекроют».

Как пишет «Коммерсант», в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с засухой в четырех районах республики: Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском. Министерству сельского хозяйства Крыма до 30 июня необходимо подготовить и направить в федеральный центр пакет документов для рассмотрения и принятия решения о выделении из федбюджета денежных средств для компенсационных выплат.

Как заявил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин Крыминформу, рост цен на горюче-смазочные материалы, а также финансовые потери, связанные с засухой на полуострове, могут нанести невосполнимый удар по аграрному сектору Крыма.

«Крымские аграрии накануне уборки урожая испытывают такие же сложности, как и представители сельскохозяйственной отрасли других регионов страны, из-за роста цен на горюче-смазочные материалы. Для нашего региона ситуация усугубляется значительными финансовыми потерями, связанными с засухой, последствиями которой стала гибель урожая на площади более 20 тысяч гектаров», – рассказал Рюмшин.

По его словам, в 2018 году прогнозируется значительный недобор урожая сельскохозяйственных культур и недостаток кормов в животноводстве. «В этих сложных природно-экономических условиях рост цен на горюче-смазочные материалы может стать для сельскохозяйственных товаропроизводителей региона невосполнимым ударом. На сегодняшний день нашим ведомством подготавливаются все необходимые документы для обращения в правительство Российской Федерации о возможности снижения цены либо компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, на наш взгляд, необоснованного роста цен на ГСМ», – отметил он.

Как сообщает Крымский гидрометцентр, во вторник, 5 июня, в Крыму ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 10–15, днем – 25–30 градусов тепла. Температура воды в Черном море 19–21, в Азовском море и Керченском проливе – 20 градусов выше нуля.

5–9 июня в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность.