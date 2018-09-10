В Крыму отреагировали на условие Киева для возобновления подачи воды

Выдвинутое Киевом условие возобновления подачи воды по Северо-Крымскому каналу цинично и неприемлемо, Крым сам справится с проблемой водоснабжения, заявил вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс.

«Это цинизм и подлость высшей степени, которой пронизана вся деятельность киевских властей по отношению к Крыму за последние годы», – заявил Фикс РИА «Новости».

Он напомнил, что Киев уже ставил аналогичные условия несколько лет назад во время энергоблокады полуострова, но тогда крымчане отвергли это предложение, дождавшись запуска энергомоста из Кубани.

«Поэтому Россия и Крым сами разберутся и в истории с водоснабжением», – добавил Фикс.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара также назвал условия Киева провокацией. По его словам, нет смысла обсуждать вопрос подачи воды на полуостров, так как киевская власть «неспособна на нормальные договорные отношения».

«Никто на это соглашаться не будет. Без воды со стороны Северо-Крымского канала полуостров справлялся на протяжении четырех лет. Несмотря на то, что проблема воды существует, для ее решения осуществляются различные меры», – заключил Ганжара, передает RT.

В воскресенье заместитель украинского министра по вопросам неподконтрольных территорий Юрий Грымчак заявил, что Украина может возобновить поставки воды в Крым, если Россия признается в «оккупации» полуострова.