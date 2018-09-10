В Крыму отреагировали на условие Киева для возобновления подачи воды

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10 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 08:54  |  vz.ru
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Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
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Левые не сумели воспользоваться на выборах «подарком» единороссов

«Единая Россия» сохранила уровень поддержки избирателей практически во всех регионах страныФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Единороссы почти во всех регионах завоевали большинство в местных парламентах и провели в губернаторы своих кандидатов. Исключениями оказались несколько регионов, где неплохо выступили КПРФ и ЛДПР. Анализ результатов голосования показал, что резонансная тема пенсий особо не помогла оппозиции на прошедших выборах.  Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Опасный шаг Константинопольского патриарха

Антон Любич, экономист
Условием автокефалии всегда было соборное единомыслие. Сейчас, на фоне накопившихся разногласий, это может спровоцировать полномасштабный церковный раскол во всей полноте Вселенского православия. Подробности...
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Зачем серость обучает и дипломирует серость

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Не такая уж беда, когда дипломы получают дурно говорящие на иностранных языках переводчики, а не бездарные нейрохирурги, например. Но если вы думаете, что с нейрохирургами такое вряд ли возможно, вы ошибаетесь: всё к тому идет. Подробности...
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Почему народ не тот

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Концепций нравственного и патриотического воспитания россиян порождено столько, что складывается впечатление, будто мы имеем дело не с «великим народом-богоносцем», а с австралийской бандой каторжников. Подробности...
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
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        • Отрицательно

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          В Крыму отреагировали на условие Киева для возобновления подачи воды

          10 сентября 2018, 08:27

          Текст: Алина Назарова

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          Выдвинутое Киевом условие возобновления подачи воды по Северо-Крымскому каналу цинично и неприемлемо, Крым сам справится с проблемой водоснабжения, заявил вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс.

          «Это цинизм и подлость высшей степени, которой пронизана вся деятельность киевских властей по отношению к Крыму за последние годы», – заявил Фикс РИА «Новости».

          Он напомнил, что Киев уже ставил аналогичные условия несколько лет назад во время энергоблокады полуострова, но тогда крымчане отвергли это предложение, дождавшись запуска энергомоста из Кубани.

          «Поэтому Россия и Крым сами разберутся и в истории с водоснабжением», – добавил Фикс.

          Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара также назвал условия Киева провокацией. По его словам, нет смысла обсуждать вопрос подачи воды на полуостров, так как киевская власть «неспособна на нормальные договорные отношения».

          «Никто на это соглашаться не будет. Без воды со стороны Северо-Крымского канала полуостров справлялся на протяжении четырех лет. Несмотря на то, что проблема воды существует, для ее решения осуществляются различные меры», – заключил Ганжара, передает RT.

          В воскресенье заместитель украинского министра по вопросам неподконтрольных территорий Юрий Грымчак заявил, что Украина может возобновить поставки воды в Крым, если Россия признается в «оккупации» полуострова.


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