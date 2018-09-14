Украина не смогла запретить крымскому общественнику выступить в ОБСЕ

Общественник из Крыма выступил в ходе проходящего в Варшаве ежегодного совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения, несмотря на протест украинской стороны.

В ходе обсуждения прав национальных меньшинств слово в порядке очереди взял председатель болгарской национально-культурной автономии Крыма Иван Абажер.

Он заявил, что в Крыму соблюдаются права национальных меньшинств, «есть доступ доступ к информации и возможность распространять ее на родном языке», а также «издаются собственные СМИ», передает ТАСС.

Против выступления общественника в начале его речи выступил представитель Украины: он прервал крымчанина, воспользовавшись правом поднять процедурный вопрос.

Член украинской делегации заявил, что Абажер якобы представляет «оккупационную власть на оккупированной территории» и потребовал удалить спикера из списка участников.

Представитель России в ответ на это напомнил, что на совещании не решается вопрос территориальной принадлежности. Он указал также, что «неприемлемо прерывать выступления под надуманным предлогом».

Напомним, во вторник представителям Крыма не дали выступить на совещании ОБСЕ. Позже выяснилось, что секретарь Союза журналистов Крыма Денис Симоненко все же смог произнести речь на этом мероприятии.