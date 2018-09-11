Крымский журналист рассказал ОБСЕ о 23-летней украинской оккупации

Секретарь Союза журналистов Крыма Денис Симоненко рассказал, что смог выступить на площадке ОБСЕ в Варшаве, несмотря на противодействие с украинской стороны, и рассказать о 23-летней оккупации Крыма Украиной.

«Мне удалось со второй попытки все-таки выступить на площадке ОБСЕ. В своем выступлении я донес до делегатов мысль, что никакой аннексии Крыма со стороны России не было. Крым законно, путем всенародного волеизъявления вернулся в состав России после 23-х лет оккупации Украиной», – поделился Симоненко.

Он рассказал, что в ОБСЕ много говорили о нарушении прав и свобод. Симоненко рассказал о нарушении права крымчан на получение русскоязычной информации из-за «тотальной украинизации», пишет РИА «Новости».

«Я напомнил о референдуме за независимость Крымской автономной советской социалистической республики от Украинской СССР в 1991 году. И если Европа признает независимость Украины, то должна признать независимость Крыма с 1991 года, а референдум в 2014 году легитимным», – сказал журналист.

Россия пожаловалась в ОБСЕ на дискриминацию жителей Крыма, которых ограничили в свободе передвижения, не признавая выданные на полуострове паспорта и отказывая в визах. Также крымчан ущемляют в праве делать политический выбор.

Ранее постоянному представителю Крыма при президенте России Георгию Мурадову не позволили выступить на совещании в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в Варшаве, задержав в аэропорту польской столицы.

Выступление делегатов Крыма постоянно прерывала украинская делегация, вставляя комментарии о том, что полуостров оккупирован и Россия не его представители не могут выступать от имени России.