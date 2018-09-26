В ООН попытались запретить российским правозащитникам произносить слово «Крым»

Представители секретариата 39-й сессии Совета по правам человека ООН пытались запретить российским правозащитникам упоминать в докладах слово «Крым», сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов.

Молохов рассказал, что, согласно «правилам выступления в ООН», выступающие должны предварительно выслать тексты своих докладов. В этот раз «какие-то непонятные люди пытались фактически осуществить редактуру этих текстов», передает РИА «Новости».

«Возникла переписка между общественной организацией «Международный совет российских соотечественников», от имени которой мы выступаем, и секретариатом Совета по правам человека ООН», – добавил правозащитник.

В переписке сторона ООН пыталась доказать, что российские докладчики якобы не имеют права «вообще употреблять слово «Крым». Вместо этого – «Автономная республика Крым и через запятую – Украина».

«Ситуация дошла до анекдота. На полном серьезе, чтобы подчеркнуть абсурдность ситуации, мы предложили поменять по тексту словосочетание «крымские татары» на «украинские татары», – сказал Молохов.

Ситуация разрешилась в последний момент: «В самом секретариате Совета по правам человека ООН, видимо, нашлись более толковые люди, которые поняли, что это маразм и идиотизм, после чего вся эта мышиная возня прекратилась. Мы до самого последнего момента не знали, дадут ли нам слово».

Ранее сообщалось, что украинский делегат в ООН угрожал представителю Крыма Сергею Пинчуку после выступления с докладом в рамках 39-й сессии Совета по правам человека ООН.