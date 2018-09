Маккартни признался, что Леннон похвалил лишь одну его песню

Музыкант Пол Маккартни признался, что за все время существования группы Beatles Джон Леннон похвалил его песню лишь один раз.

«Действительно хорошая песня, дружище. Мне нравится эта песня», – вспоминает Маккартни слова Леннона.

Этой песней стала Here, There and Everywhere из альбома Revolver.

Маккартни сказал, что хранит эти воспоминания по сей день, пишет РИА «Новости» со ссылкой на интервью музыканта в программе 60 minutes.

Маккартни отметил, что между ним и Ленноном существовало скрытое соперничество.

Ранее в интервью о неизвестных сторонах жизни группы Маккартни рассказывал об эротическом эпизоде с участием Леннона.