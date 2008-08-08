Маккартни рассказал об эротическом эпизоде с участием Леннона и неожиданной концовкой

Британский музыкант и один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни рассказал журналу GQ о неизвестных сторонах жизни группы.

В их число вошла история о том, как Маккартни, еще один участник и основатель музыкальной группы Джон Леннон и трое их друзей вместе мастурбировали, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на GQ.

По словам Маккартни, это происходило еще до того, как группа прославилась. Он рассказал, что вместо того, чтобы напиться и устроить вечеринку, они стали мастурбировать при выключенном свете. Начал кто-то один, остальные присоединились.

Чтобы вдохновиться, друзья выкрикивали имена. Например, Бриджит Бордо. Маккартни сказал, что в какой-то момент один из друзей выкрикнул имя Уинстона Черчилля, чем привел всех в замешательство.

Музыкант отметил, что такие события не являлись регулярной практикой и случились один-два раза.