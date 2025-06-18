Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.7 комментариев
Удары по Запорожью уничтожили цеха и склады ВСУ
Подполье сообщило об ударах по складам ВСУ под Запорожьем
Производственные объекты и склады Вооруженных сил Украины подверглись ударам в районе Запорожья, что привело к сильной детонации боеприпасов, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, удары были нанесены в районе Запорожья по производственным цехам и складам украинских военных, передает РИА «Новости».
В подполье сообщили, что в результате атаки произошла сильная детонация.
Также Лебедев сообщил, что в Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов, принадлежащий вооруженным силам Украины.
Ранее Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по объектам ВПК Украины под Киевом и в Запорожье.
Пожар произошел на промышленном предприятии в Запорожье, подконтрольном Вооруженным силам Украины.
Российские военные нанесли удары по аэропорту Жуляны в Киеве, где находились американские комплексы Patriot.