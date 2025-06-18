Удары по Запорожью уничтожили цеха и склады ВСУ

Стали известны цели российских ударов по аэропорту Киева

«РВ»: Целями российских ударов по аэропорту Киева могли стать комплексы Patriot

Tекст: Вера Басилая

Российские военные ночью атаковали международный аэропорт Жуляны в Киеве беспилотниками «Герань» и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». По данным военных корреспондентов, целью ударов могли быть американские системы противовоздушной обороны Patriot, размещенные на территории аэропорта, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В результате атаки в Жулянах произошли мощные взрывы и пожары, аналогичные возгорания зафиксированы и в других районах Киева. По словам очевидцев, в городе звучали сирены и работала система ПВО. Военкоры отмечали, что сначала были применены дроны, затем по объекту нанесли удар ракеты «Кинжал». Спустя несколько часов были зафиксированы новые удары по аэропорту.

По информации Telegram-канала «Военная хроника», атаке подверглись также Борисполь и другие военные объекты. Военный корреспондент Владимир Романов сообщил, что Черноморский флот России запускал по территории Украины крылатые ракеты «Калибр», а авиация Воздушно-космических сил применяла «Кинжалы».

Украинские власти заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киеве. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что минувшей ночью под обстрелом оказались 27 локаций в разных районах столицы. Он отметил, что на местах работают все экстренные службы и призвал граждан соблюдать ограничения. Начальник киевской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что российские военные выпустили по городу 175 беспилотников и более 14 крылатых ракет, среди которых были и баллистические.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в Киеве после серии взрывов были повреждены объекты критической инфраструктуры.