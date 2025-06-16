Пиар всегда был сильной стороной Запада. Именно пиаром удобнее всего перекрыть горький вкус неудачи. Поражение как бы нивелирует героизм тех, кто дрался насмерть, но в итоге проиграл, а это неправильно.0 комментариев
На Украине сообщили о пожаре на промпредприятии города Запорожье
Пожар произошел на промышленном предприятии в подконтрольном Вооруженным силам Украины Запорожье, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
По словам Федорова, пожар вспыхнул на одном из промышленных предприятий в Запорожье, находящемся под контролем ВСУ, сообщает РИА «Новости».
Федоров сообщил, что на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее Россия нанесла удар по объектам военного-промышленного комплекса ВСУ в нескольких областях Украины и в Краматорске.
Минобороны заявило, что с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировки войск ВС России поразили цеха по производству ударных БПЛА и места их хранения.