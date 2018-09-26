Венесуэла предложила Трампу встретиться в среду с Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов встретиться с главой США Дональдом Трампом уже в среду, заявил руководитель МИД боливарианской республики Хорхе Арреаса.

МИД Венесуэлы заявил о возможности организовать встречу, если Трамп «хочет поговорить» с Мадуро, передает ТАСС.

Сам Мадуро перед этим заявил, что «готов говорить с президентом Трампом». Мадуро считает, что они «поймут друг друга», передает РИА «Новости».

Кроме того, Мадуро «бросил вызов» США, предложив властям страны «легализовать всех латиноамериканских и карибских мигрантов на территории США».

При этом сам Мадуро в прямом телеэфире подписал указ, в соответствии с которым гражданство Венесуэлы получают свыше 8.3 тыс. иностранцев, включая почти 5.8 тыс. колумбийцев.

Напомним, Трамп в ходе выступления в ГА ООН заявил, что все страны мира должны бороться с социалистической формой государственного устройства.