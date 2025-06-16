ПВО за ночь сбила 12 беспилотников над двумя регионами России

ПВО сбила ночью 12 дронов над Орловской и Воронежской областями

Tекст: Вера Басилая

В период с 23:55 мск 15 июня до 02:45 мск 16 июня дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщается в Telegram-канале Минобороны.

При этом 11 дронов были сбиты на территории Орловской области, еще один – над Воронежской областью.

Ранее средства ПВО сбили девять украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской области.

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Брянской области, в результате чего пострадала женщина.

В Елабужском районе Татарстана обломки беспилотника упали на здание контрольно-пропускного пункта автозавода.

В результате атаки ПВО на Елабужский район Татарстана два человека погибли, более десяти пострадали.

