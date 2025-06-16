В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.4 комментария
ПВО за ночь сбила 12 беспилотников над двумя регионами России
ПВО сбила ночью 12 дронов над Орловской и Воронежской областями
ПВО уничтожила 12 беспилотников над двумя регионами России, 11 дронов были сбиты над Орловской областью, один перехвачен над Воронежской областью, сообщили в Министерстве обороны.
В период с 23:55 мск 15 июня до 02:45 мск 16 июня дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщается в Telegram-канале Минобороны.
При этом 11 дронов были сбиты на территории Орловской области, еще один – над Воронежской областью.
Ранее средства ПВО сбили девять украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской области.
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Брянской области, в результате чего пострадала женщина.
В Елабужском районе Татарстана обломки беспилотника упали на здание контрольно-пропускного пункта автозавода.
В результате атаки ПВО на Елабужский район Татарстана два человека погибли, более десяти пострадали.