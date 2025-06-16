Пиар всегда был сильной стороной Запада. Именно пиаром удобнее всего перекрыть горький вкус неудачи. Поражение как бы нивелирует героизм тех, кто дрался насмерть, но в итоге проиграл, а это неправильно.0 комментариев
Израильская армия заявила об уничтожении ракетной установки около Тегерана
Военно-воздушные силы Израиля уничтожили установку для ракет класса «земля-воздух» к югу от Тегерана, говорится в заявлении армейского командования.
Атака была проведена в тот момент, когда военные, управляющие установкой, приближались к ней. В сообщении армии говорится: «Военно-воздушные силы установили и уничтожили военных, управляющих установкой для ракет класса «земля-воздух», за несколько секунд до того, как они достигли установки к югу от Тегерана. Военные были ликвидированы, установка демонтирована», передает РИА «Новости».
Ранее ракета упала рядом с отделением посольства США в Израиле. Сообщалось, что 14 иранских ученых-ядерщиков погибли в результате израильских атак, начиная с пятницы.
Кроме того, в результате ракетных обстрелов центральных районов Израиля три человека погибли, 67 получили ранения.