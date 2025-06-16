При новых ударах Ирана по Израилю погибли три человека, 67 ранены

Tекст: Вера Басилая

Газета пишет, что в результате новых ракетных ударов Ирана по Израилю погибли три человека, еще 67 получили ранения и были госпитализированы, передает ТАСС.

По информации издания, четыре баллистические ракеты, выпущенные Ираном, поразили центральную часть Израиля.

Служба скорой помощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида») доставила всех пострадавших в больницы. Один человек находится в тяжелом состоянии, еще шесть оцениваются как получившие ранения средней степени тяжести.

Ранее сообщалось о 29 госпитализированных.

Иранская ракета поразила электростанцию в израильской Хайфе. Сообщалось, что 14 иранских ученых-ядерщиков погибли в результате израильских атак, начиная с пятницы.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении свыше 20 высокопоставленных командиров вооруженных сил Ирана в ходе операции, среди которых оказались глава управления военной разведки генерального штаба и командующий ракетным комплексом «земля-земля» Корпуса стражей исламской революции.