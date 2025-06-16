В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.4 комментария
При новых ударах Ирана по Израилю погибли три человека
При новых ударах Ирана по Израилю погибли три человека, 67 ранены
В результате ракетных обстрелов центральных районов Израиля три человека погибли, 67 получили ранения, сообщила The Times of Israel.
Газета пишет, что в результате новых ракетных ударов Ирана по Израилю погибли три человека, еще 67 получили ранения и были госпитализированы, передает ТАСС.
По информации издания, четыре баллистические ракеты, выпущенные Ираном, поразили центральную часть Израиля.
Служба скорой помощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида») доставила всех пострадавших в больницы. Один человек находится в тяжелом состоянии, еще шесть оцениваются как получившие ранения средней степени тяжести.
Ранее сообщалось о 29 госпитализированных.
Иранская ракета поразила электростанцию в израильской Хайфе. Сообщалось, что 14 иранских ученых-ядерщиков погибли в результате израильских атак, начиная с пятницы.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении свыше 20 высокопоставленных командиров вооруженных сил Ирана в ходе операции, среди которых оказались глава управления военной разведки генерального штаба и командующий ракетным комплексом «земля-земля» Корпуса стражей исламской революции.