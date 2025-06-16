В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.4 комментария
Российские военные сообщили об «обвале» фронта ВСУ
Российские военные сообщили об «обвале» фронта ВСУ на 40 км в Донбассе
Фронт ВСУ на участке шириной около 40 км «обвалился», и российские войска продвинулись вперед на всем этом протяжении, заявил замкомандира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Лек».
«Лек» заявил, что на фоне освобождения населенного пункта Ульяновка фронт украинских войск шириной около 40 километров на Донецком направлении «обвалился», российские военные продвинулись по всей линии, передает РИА «Новости».
Он отметил, что продвижение происходит от Малиновки на Север, и выразил надежду на скорое освобождение Краматорска. По его словам, в освобождении Малиновки участвовали как мотогруппы, так и группа на гусеничной технике.
Замкомандира роты сообщил, что украинское подкрепление состояло из пеших групп по пять-шесть человек, а заход российских военных был осуществлен «агрессивно и неожиданно для противника». После вклинивания штурмовики передвигались по лесополосе от дома к дому, продвигаясь на 10-20 метров.
Минобороны России сообщило об освобождении Ульяновки в ДНР.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Вооруженные силы России приблизили разрушение логистики ВСУ на Донецком направлении.