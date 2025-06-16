Посольство США в Тель-Авиве пострадало от ракетных ударов

Tекст: Ольга Иванова

Отделение посольства США в Тель-Авиве получило незначительные повреждения в результате ракетных обстрелов со стороны Ирана, никто из сотрудников не пострадал, передает РИА «Новости».

Американский посол Майк Хакаби заявил: «Наше посольство США в Израиле и консульство официально останутся закрытыми сегодня из-за сохраняющейся необходимости оставаться в укрытиях. Есть некоторые незначительные повреждения от ударов иранских ракет вблизи отделения посольства в Тель-Авиве, однако пострадавших среди американского персонала нет».

Между тем, по данным израильской службы скорой помощи «Маген Давид Адом», число погибших из-за ракетных ударов по Израилю увеличилось до четырех. Медики уточнили, что среди жертв – две женщины и два мужчины, всем им примерно по 70 лет.

В сообщении подчеркивается, что на данный момент 87 человек с различными травмами были госпитализированы бригадами MDA. Представители скорой помощи отмечают, что ситуация продолжает оставаться напряженной, медицинские службы работают в усиленном режиме.

Прежде сообщалось, что в результате ракетных обстрелов центральных районов Израиля три человека погибли, 67 получили ранения.

Иранская ракета поразила электростанцию в израильской Хайфе. Сообщалось, что 14 иранских ученых-ядерщиков погибли в результате израильских атак, начиная с пятницы.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении свыше 20 высокопоставленных командиров вооруженных сил Ирана в ходе операции, среди которых оказались глава управления военной разведки генерального штаба и командующий ракетным комплексом «земля-земля» Корпуса стражей исламской революции.