Tекст: Антон Антонов

Как сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер», украинские штурмовые группы дважды пытались прорваться в Курскую область из Бессаловки. Кроме того, украинские силы «пытались просочиться» на российскую территорию из окрестностей Рыжевки и из Искрисковщины. Большая часть украинских военных была уничтожена, остальные сбежали. На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено семь единиц техники ВСУ.

На Сумском направлении российские войска «продолжают поиск и уничтожение разрозненных групп ВСУшников в лесных массивах, а также продвигаются в Новониколаевке», говорится в сообщении. Идут бои в лесополосах Сумского района и Юнаковке.

В районах Кондратовки, Новониколаевки, Андреевки, села Садки и Юнаковки ВСУ попытались провести контратаки, задействовав свыше 40 человек – большую часть из них российские войска уничтожили, выжившие бойцы ВСУ «сбежали в обратном направлении», сообщил «Северный Ветер».

На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены четыре штурмовые группы ВСУ вместе с автомобильной техникой. Российские войска продвигаются в Волчанске и на направлении села Волчанские Хутора.

«За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 90 на Сумском и свыше 60 на Теткинском направлениях)», – сказано в сообщении.

Напомним, накануне сообщалось, что потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» за сутки составили более 150 человек на Теткинском и Глушковском, а также на Сумском направлениях.