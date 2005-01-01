Климкин предложил два варианта выхода из скандала с Венгрией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал два варианта разрешения скандала с выдачей паспортов в городе Берегово Закарпатской области.

«Есть две опции: или венгры его (консула – прим. ВЗГЛЯД) забирают, признавая, что он делал, и это наиболее конструктивный момент, и я готов предложить этот конструктивный момент господину [главе МИД Венгрии Петеру] Сийярто. Или, если не захотят, поедет в Будапешт или куда они его возьмут назад», – сказал Климкин в эфире украинского радио «Новое время», передает РИА «Новости».

Климкин также заявил, что выдача венгерских паспортов украинским гражданам в Закарпатье является «красной линией» в отношениях Киева и Будапешта. Кроме того, в выдаче венгерских паспортов он увидел вызов для национальной безопасности Украины.

В среду стало известно, что в приграничном городе Берегово консульство Венгрии раздает украинцам венгерские паспорта.

Киев пообещал выслать консула Венгрии на Украине.