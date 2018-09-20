Речь Порошенко в Раде привела к столкновениям националистов с полицией в Киеве

У здания Верховной рады в Киеве, где в четверг с ежегодным посланием выступает президент Украины Петр Порошенко, произошли столкновения между митингующими националистами и представителями правоохранительных органов.

Члены «Национального корпуса» – партии, созданной на основе националистического батальона «Азов», – потребовали упростить процедуру предоставления украинского гражданства иностранцам – участникам карательной операции в Донбассе, сообщает UNN.

У цей час з боку пікетувальників у бік опонентів полетіла петарда.

У результаті один з провоохоронців дістав поранення ноги, його під руки вивезли з-під стін Ради.

Медики повідомили, що його стан стабільний. pic.twitter.com/0pUsvjzYI6 — Нездоланні (@nezdolanni) 20 сентября 2018 г.

Митингующие попытались прорвать полицейский кордон и попасть в здание парламента. Против них применили слезоточивый газ.

Сообщается, что в результате беспорядков пострадали двое сотрудников полиции: один получил травму ноги, другой – руки.

Столкновения утихли, когда для охраны порядка прислали подкрепление.

Під Радою Нацдружини здійснили спробу штурмувати кордон поліції, але їх швидко відтіснили pic.twitter.com/ZtoiOgh0mf — 24 канал (@24tvua) 20 сентября 2018 г.

Напомним, против батальона «Азов» в России возбуждено уголовное дело.

Порошенко, выступая в четверг перед депутатами Рады, рассказал о планах закупать высокоточное ракетное вооружение, пообещал избавиться от Черноморского флота России в Крыму, затронул темы антироссийских санкций и оценил ситуацию в Донбассе.