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Посол США в России заявила о готовности к диалогу с Москвой вопреки разногласиям
Соединенные Штаты выразили готовность к конструктивному диалогу с Россией, несмотря на существующие разногласия, заявила посол США в России Линн Трейси, отметив важность дипломатических усилий.
Вашингтон готов к конструктивному и уважительному диалогу с российскими властями, несмотря на существующие разногласия, передает ТАСС со ссылкой на заявление посла США в России Линн Трейси в видеоролике, опубликованном в соцсетях американского диппредставительства.
Линн Трейси подчеркнула, что «огромная потребность в дипломатических усилиях продолжает сохраняться» и необходимо поддерживать существующие связи и налаживать новые между россиянами и американцами. По словам дипломата, США остаются открытыми для диалога с российскими властями.
Дипломат выразила надежду на решение конфликтных вопросов и достижение «мирного будущего» в 2025 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, бывший полковник СБУ Олег Стариков сообщил, что политическое разрешение конфликта на Украине начнется после инаугурации Дональда Трампа, 20 января.