Tекст: Евгения Караваева

Вашингтон готов к конструктивному и уважительному диалогу с российскими властями, несмотря на существующие разногласия, передает ТАСС со ссылкой на заявление посла США в России Линн Трейси в видеоролике, опубликованном в соцсетях американского диппредставительства.

Линн Трейси подчеркнула, что «огромная потребность в дипломатических усилиях продолжает сохраняться» и необходимо поддерживать существующие связи и налаживать новые между россиянами и американцами. По словам дипломата, США остаются открытыми для диалога с российскими властями.

Дипломат выразила надежду на решение конфликтных вопросов и достижение «мирного будущего» в 2025 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, бывший полковник СБУ Олег Стариков сообщил, что политическое разрешение конфликта на Украине начнется после инаугурации Дональда Трампа, 20 января.