Радикалы Газы предотвратили самоубийство израильского заложника

Группировка «Исламский джихад» заявила о предотвращении самоубийства израильтянина

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, радикальная палестинская группировка «Исламский джихад» утверждает, что удалось предотвратить попытку самоубийства одного из израильских заложников в секторе Газа. По словам официального представителя военного крыла группировки Абу Хамзы, инцидент произошел три дня назад, когда заложник предпринял попытку самоубийства после того, как израильские власти выдвинули новые условия для переговоров.

Абу Хамза сообщил, что заложник, о котором идет речь, должен был быть освобожден на первом этапе сделки с Израилем. Однако из-за обострения ситуации и новых условий, представленных правительством Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху, переговоры затянулись. В связи с этим инцидентом сторонники группировки «Сарая аль-Кудс» приняли решение усилить охрану всех находящихся у них израильских заложников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате израильского удара по Газе погибли 50 человек. Пять журналистов погибли в ходе этого удара. ХАМАС согласился отпустить больных и пожилых заложников.