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    Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Разрушит ли Трамп англосаксонский мир

    Америка как «мировой жандарм», «мировой диктатор» и «мировой мессия» – это скорее проект космополитическо-еврейский, нежели исконно американский. Исконно американский проект – изоляционизм. Изоляционизм доминировал и был самым мощным общественным движением вплоть до начала 40-х годов ХХ века.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский отверг мирные инициативы Орбана

    Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.

    3 комментария
    26 декабря 2024, 04:56 • Новости дня

    Пять журналистов погибли в результате удара Израиля по Газе

    Al Jazeera: Израильский удар унес жизни пяти журналистов сети Quds в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаудара Израиля вблизи больницы Аль-Авда в Газе погибли пять журналистов палестинской сети Quds, сообщило Al Jazeera.

    Как сообщает Al Jazeera, авиаудар Израиля в центральной части Газы унес жизни пяти журналистов палестинской новостной сети Quds. Инцидент произошел в районе больницы Аль-Авда, когда журналисты снимали репортаж в лагере беженцев Нусейрат. Рабочий фургон команды попал под удар израильской авиации.

    Авиаудары следуют после масштабной ракетной атаки на Израиль 7 октября 2023 года, осуществленной из сектора Газа. В результате атаки и последующих действий боевиков ХАМАС в приграничных районах было захвачено более 200 израильских заложников, а число погибших израильтян составило около 1,2 тысячи человек.

    В ответ Армия обороны Израиля инициировала операцию под названием «Железные мечи», направленную на удары по гражданским объектам в Газе. Была объявлена полная блокада, что привело к остановке поставок жизненно необходимых ресурсов, таких как вода, электричество и медикаменты. По данным министерства здравоохранения Газы, с начала конфликта погибло более 45,2 тысячи палестинцев, а число пострадавших превысило 107,5 тысячи человек.

    Министерство иностранных дел России призвало к немедленному прекращению боевых действий, подчеркивая необходимость урегулирования конфликта на основе решений Совета Безопасности ООН и создания палестинского государства в утвержденных границах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, съемочная группа RT Arabic попала под авиационный удар Израиля в южной части Ливана, в то время как Мария Захарова заявила, что ЮНЕСКО и ее генеральный директор не замечают преступления киевского режима против российских журналистов, включая убийства и теракты, а Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по убийству Рассела Бентли, в котором обвиняются четверо военнослужащих России, применивших физическое насилие и пытки.

    23 декабря 2024, 09:17 • Новости дня
    ОАК передала российским войскам новые Су-34 и Су-57
    ОАК передала российским войскам новые Су-34 и Су-57
    @ t.me/uac_ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в Ростех, передала российским войскам истребитель Су-57 и бомбардировщик Су-34, отличающийся высокими тактико-техническими характеристиками.

    Эти самолеты пополнят авиационный парк войск и будут использоваться для выполнения различных задач. Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, слова которого приводят в Telegram-канале компании, подчеркнул важность Су-34 для летчиков благодаря его высоким тактико-техническим и боевым характеристикам. По его словам, истребитель Су-57, прозванный «королем неба», является самой совершенной машиной в линейке оперативно-тактических самолетов.

    Глава ОАК Вадим Бадеха отметил, что Су-57 и Су-34 решают важнейшие задачи, демонстрируя свои маневренные и боевые качества. Он также отметил, что сотрудники ОАК продолжают интенсивно работать над выполнением гособоронзаказа, а компания гарантирует повышение заработной платы и развитие социальных программ.

    Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Он обладает рядом уникальных характеристик, включая сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение и радиопоглощающее покрытие, реализующее технологию «стелс». Интеллектуальные системы Су-57 позволяют ему частично брать на себя функции летчика, включая пилотирование и подготовку к применению оружия.

    В ноябре ОАК передала ВКС России партию новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые уже доказали эффективность в реальных боевых условиях.

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    24 декабря 2024, 17:15 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе по израильскому объекту гиперзвуковой ракетой

    Хуситы сообщили об ударе гиперзвуковой ракетой по израильскому объекту в Яффо

    Хуситы заявили об ударе по израильскому объекту гиперзвуковой ракетой
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменские хуситы заявили о нанесении удара гиперзвуковой ракетой по израильскому военному объекту в Тель-Авиве, используя баллистическую ракету «Палестина-2».

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении ракетного удара по военному объекту в Израиле. Как сообщает ТАСС, представитель повстанческих вооруженных сил Яхья Сариа подтвердил успешную атаку на израильскую военную цель в районе Тель-Авива.

    Согласно его заявлению, удар был нанесен гиперзвуковой баллистической ракетой типа «Палестина-2». «Ракетные войска йеменских вооруженных сил нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой типа «Палестина-2» по военной цели израильского противника в оккупированном районе Яффо», – заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    Яхья Сариа подчеркнул, что операция достигла своих целей, однако более подробные детали атаки и ее последствия остаются неопубликованными. Данные об ущербе или жертвах с израильской стороны пока не поступали.

    Накануне сторонники движения «Ансар Аллах» (хуситы) использовали дроны для атак на военные объекты Израиля в районах Тель-Авива и Ашкелона, сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.


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    25 декабря 2024, 18:34 • Видео
    Трамп решил увеличить США в два раза

    Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен!

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    24 декабря 2024, 23:22 • Новости дня
    Запущен первый «военный маркетплейс» для дронов в России

    Первый «военный маркетплейс» для покупки дронов и комплектующих запустили в пилотном режиме в России

    Запущен первый «военный маркетплейс» для дронов в России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В России запустили пилотный проект «военного маркетплейса», который позволит военным приобретать дроны и комплектующие через удобную онлайн-платформу без раскрытия данных военных, сообщили в Центре беспилотных систем и технологий.

    Проект запустили партия «Единая Россия», Промсвязьбанк и ЦБСТ, передает ТАСС.

    Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин отметил: «Мы сделали «военный маркетплейс», в нем достаточно просто авторизоваться военному: нужно пройти двухфакторную аутентификацию и положить в корзину необходимые комплектующие».

    «Винты, рама, движки, система связи и так далее, то есть все, что необходимо – как для конструктора, чтобы собрать аппарат», – сказал он.

    Новая система была протестирована и уже функционирует. Особое внимание уделено безопасности данных: вся информация об участниках обезличена, и никакие данные военных не раскрываются. Доступ к маркетплейсу ограничен, «сторонний человек» не сможет пользоваться его функционалом.

    Финансовые операции интегрированы с финансовой системой Министерства обороны России.

    Председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков указал, что эффективные инновационные изделия могут собирать вблизи от фронта. По его словам, военные просят «не только готовые изделия, но и комплектующие». Теперь их будут доставлять «на линию боевого соприкосновения», а «непосредственно в поле» военные станут превращать их «в грозное оружие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул важность вклада «народного ОПК» в успехи российской армии, акцентируя внимание на инженерной подготовке бойцов, создающих нужную технику прямо на фронте. Путин на совещании с руководством предприятий ОПК призвал активнее задействовать ресурсы «народного ОПК», а наиболее эффективные образцы поставлять на вооружение в ускоренном формате.

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    23 декабря 2024, 23:52 • Новости дня
    Израиль признал ответственность за убийство главы политбюро ХАМАС в Тегеране

    Израиль признал ответственность за убийство главы политбюро ХАМАС в Тегеране и пригрозил ликвидировать лидеров хуситов

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац впервые публично признал ответственность Израиля за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Он также пригрозил ликвидировать лидеров йеменских хуситов.

    Кац подчеркнул, что Израиль готов нанести удары по стратегической инфраструктуре хуситов и ликвидировать их лидеров, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

    «Так же, как мы сделали с Ханией, (главой ХАМАС Яхьей) Синваром и (генсеком движения «Хезболла» Хасаном) Насруллой в Тегеране, Газе и Ливане – мы сделаем это в Ходейде и Сане», – заявил Кац.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в результате ракетного удара по Тегерану был убит Исмаил Хания, один из лидеров ХАМАС и ключевых переговорщиков с Израилем. Израильские представители заявляли, что не комментируют его убийство.

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    23 декабря 2024, 21:06 • Новости дня
    Хуситы атаковали военные цели Израиля дронами
    Хуситы атаковали военные цели Израиля дронами
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сторонники движения «Ансар Алла» (хуситы) использовали дроны для атак на военные объекты Израиля в районах Тель-Авива и Ашкелона, сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

    В эфире телеканала Al Masirah Сариа сообщил о двух операциях, проведенных против Израиля, передает ТАСС. По его словам, во время первой атаки хуситы использовали беспилотные летательные аппараты для удара по военной цели в Ашкелоне.

    Вторая операция была направлена на объект в районе Яффо, который также находится под израильским контролем.

    В субботу шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о том, что нанесло гиперзвуковой удар по военной цели в Израиле, использовав ракету «Палестина-2». После этого авиация США и Израиля нанесла три удара по позициям хуситов в Сане, включая штаб ракетных бригад на горе Аттан.

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    25 декабря 2024, 21:48 • Новости дня
    Хуситы атаковали беспилотниками Тель-Авив и Ашкелон

    Хуситы из «Ансар Аллах» заявили об ударах беспилотниками по Израилю

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали беспилотниками израильские города Тель-Авив и Ашкелон, объявил представитель хуситов Яхья Сариа.

    Хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удары беспилотниками по израильским городам Тель-Авив и Ашкелон, передает ТАСС. Об этом сообщил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа. По его словам, атаки были направлены на критически важные и промышленные объекты Израиля.

    «Войска беспилотных систем йеменских вооруженных сил провели две военные операции, первая из которых была нацелена на критически важный объект израильского врага в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив – прим.). Вторая операция была нацелена на промышленную зону израильского противника в оккупированном районе Ашкелона», – заявил Сариа. Эту речь транслировал телеканал Al Masirah, принадлежащий хуситам.

    Согласно информации, представленной Сариа, оба дрона успешно достигли своих целей и поразили назначенные объекты. Однако информация о возможных повреждениях или жертвах на данный момент отсутствует. Израильские власти пока не комментировали данное заявление.

    Ранее хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар гиперзвуковой ракетой по военной цели в Тель-Авиве, о чем заявил их представитель Яхья Сариа.

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    26 декабря 2024, 01:19 • Новости дня
    Депутат озвучил версию о сработавших магнитных минах на борут сухогруза Ursa Major

    Депутат Колесник: Магнитные мины на сухогрузе Ursa Major могли сработать по гидроакустике

    Tекст: Денис Тельманов

    Критические повреждения сухогруза Ursa Major в Средиземном море могла быть вызваны взрывами магнитных мин, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы и бывший морской офицер Андрей Колесник. Ранее группа компаний «Оборонлогистика» сообщила о гибели судна в результате террористической атаки.

    На корпусе затонувшего в результате теракта российского судна Ursa Major могли сдетонировать магнитные мины, прикрепленные к корпусу во время его стоянок на якоре или дрейфа, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. Он пояснил, что такие устройства обладают элементом неизвлекаемости, и если к судну были прилеплены магнитные мины, то уйти от нее можно только, вырезав часть корпуса.

    «Есть определенная скорость, на которой происходит отрыв магнитных мин и в этот момент она взрывается. Как правило, это удлиненные кумулятивные заряды. Если их три поставить, то они вывернут весь корпус, после чего судно сразу черпает воду, машинное отделение заполняется мгновенно», – пояснил Колесник.

    Он добавил, что свидетели говорили о трех взрывах с интервалами, что исключает версию о взрыве энергетической установки. Он отметил, что магнитные мины легко установить, и они могут срабатывать по гидроакустике или при помощи временного взрывателя, оставляя судну мало шансов на спасение.

    Окончательные причины катастрофы можно будет установить лишь после осмотра обломков, уточняет Колесник, но отмечает сложность обнаружения затонувшего судна на дне Средиземного моря, где минимальная глубина составляет 400 метров, а в среднем – 2 км.

    «Это новая страница в истории терроризма, они открыли ящик Пандоры», – заявил депутат, рассматривая в качестве версии причастность к подрыву судна стран Запада и Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судовладелец «Оборонлогистика» полагает, что 23 декабря 2024 года на судно «Урса Майор» (Ursa Major) была совершена целенаправленная террористическая атака. В этот день 13:50 мск, на сухогрузе в районе кормовой части произошли три последовательных взрыва, после чего судно затонуло.

    Ранее депутат Колесник уже указывал на подозрительные детали при крушении Ursa Major

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    25 декабря 2024, 07:37 • Новости дня
    Стало известно о разработке в России робота-андроида БРЧ-1 для боевых действий

    Стало известно о разработке в России робота-андроида БРЧ-1 для работы в зоне боевых действий

    Tекст: Александра Юдина

    В России ведется разработка робота-андроида БРЧ-1, который будет использоваться в боевых условиях, а первые испытания запланированы на начало 2025 года, рассказал генконструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков.

    В данный момент российские специалисты работают над созданием робота-андроида БРЧ-1, предназначенного для использования в зоне боевых действий, передает ТАСС.

    По словам Жукова, робота планируется испытать в первом квартале 2025 года.

    Робот-андроид будет иметь человекоподобный форм-фактор, но превосходить человека по силе, скорости и анализу окружения.

    «В ближайшем будущем такой робот сможет находиться на передовой и заменить собой солдата. На данном этапе – частично, но, думаю, со временем мы придем к тому, что робот-андроид полностью заменит военнослужащего в зоне боевых действий», – отметил генеральный конструктор.

    Разработка ведется с целью повышения безопасности солдат и усиления боевых возможностей на передовой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зону спецоперации уже доставлены первые 2 тыс. комплектов индивидуальной защиты «Турист. Профессионал 2.0», сосредоточенных на противоосколочной защите. Также были поставлены первые 50 автономных роботов «Курьер», способных стрелять и проводить эвакуацию, для защиты военнослужащих в зоне спецоперации. «Народный фронт» представил президенту России Владимиру Путину изделия, разработанные инженерами из «Кулибин-клуба», для бойцов СВО.

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    23 декабря 2024, 06:52 • Новости дня
    Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

    Силы ПВО России уничтожили БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали беспилотник над Брянской областью, предотвращая угрозу и обеспечивая безопасность региона, разрушений не зафиксировано.

    Силы ПВО России уничтожили беспилотный летательный аппарат над Брянской областью, сообщает ТАСС. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале. Он подтвердил, что инцидент обошелся без пострадавших и разрушений.

    «Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», – написал губернатор Богомаз.

    На месте происшествия ведут работу оперативные и экстренные службы, чтобы обеспечить безопасность и выявить возможные причины появления беспилотного аппарата в данном районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела села Кирилловка в Брянской области погибла мирная жительница, а еще один человек получил ранения при атаке на поселок Красный Бор. Российские системы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Российские ПВО за ночь уничтожили 42 украинских дрона, из которых 20 были сбиты над Орловской областью, а остальные над Ростовской, Брянской, Курской областями и Краснодарским краем.

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    23 декабря 2024, 14:15 • Новости дня
    Посольство России в Иране опровергло строительство оборонной стены

    Tекст: Вера Басилая

    Российское посольство в Иране опровергло сообщения об оборонительном укреплении здания, объяснило работы плановой заменой забора, следует из сообщения посольства.

    Российское посольство в Тегеране сообщило, что речь идет о выравнивании уровня забора на участке, где он имеет низкую высоту, передает ТАСС.

    Посольство объяснило, что работы носят плановый характер и не связаны с созданием оборонительных укреплений. Более того, представители посольства выразили надежду на то, что после завершения работ мэрия Тегерана покрасит забор, чтобы он выглядел эстетично. В заявлении также подчеркивается, что информация о строительстве оборонительных сооружений, появившаяся в ряде иранских СМИ, не соответствует действительности.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как крах Башара Асада повлияет на Россию и Ближний Восток.

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    26 декабря 2024, 04:28 • Новости дня
    Сирийские силовики попали в засаду в Тартусе

    В Тартусе 14 сирийских силовиков погибли при нападении из засады

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МВД Сирии сообщил о гибели 14 силовиков в засаде в Тартусе при преследовании сторонников режима Асада

    Силам безопасности переходного правительства Сирии пришлось столкнуться с засадой во время операции в Тартусе, сообщает ТАСС. Инцидент произошел при преследовании сторонников бывшего режима на побережье Средиземного моря, в результате чего погибли 14 бойцов, а десять получили ранения.

    «При проведении операции сотрудники правоохранительных органов попали в засаду, устроенную вооруженными элементами», – заявил министр внутренних дел Мухаммед Абдель Рахман.

    Министр подчеркнул, что власти намерены решительно действовать для обеспечения безопасности в регионе. Он выразил уверенность, что правительство будет «ударять железной рукой по тем, кто угрожает стабильности Сирии».

    Ранее при столкновении во время задержания офицера в том же регионе погибли девять сотрудников сил безопасности. В ответ на протесты алавитов в Тартусе и других городах, власти ввели комендантский час, обвиняя в беспорядках сторонников Башара Асада.

    Губернатор Тартуса Ахмед аш-Шами призвал население не поддаваться провокациям, направленным на разжигание межконфессиональной розни, и стремиться к совместному строительству новой Сирии. Губернатор Латакии Мухаммад Осман подтвердил, что правительство будет защищать религиозные святыни и права верующих, призывая сирийцев не реагировать на провокации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Скальбии, недалеко от Хамы, произошел поджог рождественской елки, в котором власти обвинили иностранцев из исламистских группировок. Катар выразил готовность выступить посредником между Россией и новыми властями Сирии, хотя пока такую роль не исполнял. Анкара и Дамаск рассматривают возможность совместной военной операции в Сирии против курдских боевиков, если они не сложат оружие.

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    25 декабря 2024, 23:49 • Новости дня
    Пушилин сообщил о разминировании аэропорта Донецка в 2025 году

    Пушилин объявил о начале разминирования аэропорта Донецка в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Донецкой Народной Республики планируют начать разминирование аэропорта в Донецке в 2025 году для его последующего восстановления.

    Как передает ТАСС, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что разминирование территории аэропорта Донецка начнется в 2025 году. Власти ДНР планируют провести обследование объекта, чтобы затем приступить к его восстановлению.

    Денис Пушилин лично посетил аэропорт вместе с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным. В своем сообщении в телеграм-канале Пушилин отметил, что работы по разминированию и обследованию аэропорта станут начальным этапом для строительства новой воздушной гавани Донецка.

    Донецкий аэропорт, названный в честь Сергея Прокофьева, прекратил свою деятельность в 2014 году и стал одной из ключевых точек вооруженного конфликта на Донбассе. Он был полностью разрушен в результате боевых действий, и планируемое разминирование станет первым шагом на пути к его возрождению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует начать реконструировать аэропорты в новых регионах, включая Донецк, Луганск, Мариуполь, Херсон и Запорожье, в период 2027–2030 годов заявил директор департамента специальных инфраструктурных проектов Минтранса Юрий Морозов. Он отметил, что наименьший ущерб был нанесен аэропортам в Луганске и Мариуполе. Министерство также готово приступить к реконструкции этих двух аэропортов уже в настоящее время.

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    25 декабря 2024, 10:23 • Новости дня
    Хуситы нанесли удар по военному объекту в Тель-Авиве

    Хуситы применили гиперзвуковую ракету по военному объекту в Тель-Авиве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар гиперзвуковой ракетой по военной цели в Тель-Авиве, о чем заявил их представитель Яхья Сариа.

    По его словам, ракета под названием «Палестина-2» была использована для атаки на объект в районе Яффо. Это заявление было сделано Сарией в эфире телеканала Al Masirah, который контролируется хуситами, передает ТАСС.

    Сариа подчеркнул, что удар был направлен против израильского противника, и отметил, что ракета была гиперзвуковой баллистической.

    Накануне йеменские хуситы заявили о нанесении удара гиперзвуковой ракетой по израильскому военному объекту в Тель-Авиве, используя баллистическую ракету «Палестина-2».

    Ранее военный представитель повстанцев Яхья Сариа сообщил, что сторонники движения «Ансар Аллах» (хуситы) использовали дроны для атак на военные объекты Израиля в районах Тель-Авива и Ашкелона.

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    26 декабря 2024, 00:58 • Новости дня
    Байден поручил Пентагону усилить помощь Украине

    Байден поручил США продолжать наращивать поставки оружия Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден приказал Пентагону продолжать усиливать военную поддержку Украины, включая поставки ракет и артиллерийских снарядов, чтобы укрепить ее позиции в конфронтации с Россией.

    Президент США Джо Байден дал указание Пентагону продолжать увеличение поставок вооружений на Украину, сообщает ТАСС. В своем заявлении он отметил, что Соединенные Штаты неустанно работают над укреплением позиций Украины в ее защите от российских сил. Байден подчеркнул, что уже были доставлены сотни противоракет, и планируется дальнейшее увеличение поставок.

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина до середины января 2025 года получит значительную военную помощь от США. Эта помощь будет включать сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи ракет, включая ракеты-перехватчики.

    Согласно данным Пентагона, с начала президентства Байдена США взяли на себя обязательства по военной помощи Украине на сумму 63,5 млрд долларов. Из них 62,9 млрд долларов были выделены после начала спецоперации РФ. Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что такие поставки лишь затягивают конфликт. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что новые вооружения не изменят ситуацию на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что визит директора ЦРУ на Украину связан с попыткой усложнить мирные инициативы Трампа и усилить конфликт.

    Администрация США планирует объявить в ближайшие дни новый пакет помощи Украине на сумму 1,2 млрд долларов, включающий артиллерийские боеприпасы и зенитные ракеты.

    Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не смог ответить на вопрос о том, что будет с деньгами для помощи Киеву, если нынешняя администрация не успеет их израсходовать.

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    24 декабря 2024, 14:30 • Новости дня
    «Калашников» поставил все дроны «Куб» по контрактам 2024 года

    Концерн «Калашников» поставил все дроны «Куб» по контрактам 2024 года

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн «Калашников» успешно завершил поставки дронов-камикадзе «Куб» в этом году, значительно увеличив их производство.

    «Калашников» выполнил все обязательства по контрактам на поставку дронов-камикадзе «Куб» за этот год, передает ТАСС. В пресс-службе концерна сообщили, что поставки были завершены в полном объеме и в срок.

    Кроме того, концерн осуществил поставки возимых комплексов дистанционного наблюдения и ретрансляции с беспилотными летательными аппаратами «Гранат-4». В сообщении также подчеркивается, что производство беспилотных летательных аппаратов и управляемых боеприпасов на мощностях «Калашникова» в 2024 году выросло в десять раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» создал новый дрон-камикадзе «Куб-10Э» с повышенной дальностью и боевым могуществом по сравнению с предыдущими моделями.

    В этом году «Калашников» заключил первый экспортный контракт на поставку дронов-камикадзе «Куб», предназначенных для поражения бронетехники и живой силы противника.

    Ранее американскую гаубицу M777 в Курской области уничтожили ударом дрона-камикадзе «Куб».


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