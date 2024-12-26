Al Jazeera: Израильский удар унес жизни пяти журналистов сети Quds в Газе

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает Al Jazeera, авиаудар Израиля в центральной части Газы унес жизни пяти журналистов палестинской новостной сети Quds. Инцидент произошел в районе больницы Аль-Авда, когда журналисты снимали репортаж в лагере беженцев Нусейрат. Рабочий фургон команды попал под удар израильской авиации.



Авиаудары следуют после масштабной ракетной атаки на Израиль 7 октября 2023 года, осуществленной из сектора Газа. В результате атаки и последующих действий боевиков ХАМАС в приграничных районах было захвачено более 200 израильских заложников, а число погибших израильтян составило около 1,2 тысячи человек.

В ответ Армия обороны Израиля инициировала операцию под названием «Железные мечи», направленную на удары по гражданским объектам в Газе. Была объявлена полная блокада, что привело к остановке поставок жизненно необходимых ресурсов, таких как вода, электричество и медикаменты. По данным министерства здравоохранения Газы, с начала конфликта погибло более 45,2 тысячи палестинцев, а число пострадавших превысило 107,5 тысячи человек.

Министерство иностранных дел России призвало к немедленному прекращению боевых действий, подчеркивая необходимость урегулирования конфликта на основе решений Совета Безопасности ООН и создания палестинского государства в утвержденных границах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, съемочная группа RT Arabic попала под авиационный удар Израиля в южной части Ливана, в то время как Мария Захарова заявила, что ЮНЕСКО и ее генеральный директор не замечают преступления киевского режима против российских журналистов, включая убийства и теракты, а Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по убийству Рассела Бентли, в котором обвиняются четверо военнослужащих России, применивших физическое насилие и пытки.