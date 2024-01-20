Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.2 комментария
Журналисты RT Arabic попали под обстрел на юге Ливана
Съемочная группа RT Arabic попала под авиационный удар Израиля в южной части Ливана, сообщила руководитель телеканала Майя Манна.
Как написала Манна в своем Telegram-канале, журналисты RT Arabic попали под обстрел в 20 километрах от ливанской границы в районе Бурдж аш-Шамали, когда возвращались домой после отработанной смены, передает РИА «Новости». Съемочная группа не пострадала.
По словам военного корреспондента телеканала Жоэль Марун, этот район впервые подвергся израильской атаке, никто не ожидал, что там может быть опасно. Ссылаясь на источники, журналист сообщил, что в результате авиаудара погибли и пострадали люди.
В октябре при обстреле Израилем юга Ливана погиб фотограф агентства Reuters.