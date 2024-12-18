Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
ХАМАС согласился отпустить больных и пожилых заложников
ХАМАС согласился отпустить больных и пожилых израильских заложников и женщин
ХАМАС согласился отпустить израильских заложников, нуждающихся в медпомощи, а также пожилых и женщин-военнослужащих в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Телеканал Al Arabiya сообщил, что палестинское движение ХАМАС якобы согласилось освободить израильских заложников, которые требуют медицинской помощи, а также удерживаемых в Газе пожилых и женщин-военнослужащих. Это решение принимается в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, передает ТАСС.
По сведениям телеканала, ХАМАС отказался от требования полного прекращения боевых действий на первом этапе перемирия, но настаивает на возвращении жителей северных районов Газы в их дома без дополнительного досмотра израильскими военными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС передал Египту список израильских заложников, находящихся в их плену. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху считал, что смена власти в Сирии усилила изоляцию палестинского движения ХАМАС. Дональд Трамп заявил о намерении наказать виновных в удержании заложников на Ближнем Востоке, если они не будут освобождены до его вступления в должность.