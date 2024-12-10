ХАМАС передал Египту список израильских заложников

ХАМАС передал Египту список удерживаемых израильских заложников в Газе

Tекст: Максим Попов

Как сообщили журналисты, палестинское движение ХАМАС передало египетской стороне поименный список удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Информация об этом поступила от источников телеканала, которые также отметили, что посредники ведут активные консультации для достижения соглашения о перемирии, передает ТАСС.

По данным Al Arabiya, посредники оказывают давление на Израиль с целью отзыва войск из Филадельфийского коридора, расположенного на границе между Египтом и Газой. Источники утверждают, что контроль над контрольно-пропускным пунктом «Рафах» должен перейти к Палестинской национальной администрации.

Вместе с тем ни представители ХАМАС, ни официальные лица Египта на данный момент не подтвердили факт передачи списка заложников. Вопрос о передаче полномочий над пунктом «Рафах» также остается открытым.

Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа, после чего боевики ХАМАС проникли в приграничные районы страны. В результате этих событий были захвачены более 200 заложников, и погибли около 1,2 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении наказать виновных в удержании заложников на Ближнем Востоке, если они не будут освобождены до его вступления в должность.