Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.6 комментариев
ХАМАС передал Египту список израильских заложников
ХАМАС передал Египту список удерживаемых израильских заложников в Газе
Движение ХАМАС передало египетской стороне список израильских заложников, содержащихся в секторе Газа, что стало частью усилий по заключению перемирия, сообщил телеканал Al Arabiya.
Как сообщили журналисты, палестинское движение ХАМАС передало египетской стороне поименный список удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Информация об этом поступила от источников телеканала, которые также отметили, что посредники ведут активные консультации для достижения соглашения о перемирии, передает ТАСС.
По данным Al Arabiya, посредники оказывают давление на Израиль с целью отзыва войск из Филадельфийского коридора, расположенного на границе между Египтом и Газой. Источники утверждают, что контроль над контрольно-пропускным пунктом «Рафах» должен перейти к Палестинской национальной администрации.
Вместе с тем ни представители ХАМАС, ни официальные лица Египта на данный момент не подтвердили факт передачи списка заложников. Вопрос о передаче полномочий над пунктом «Рафах» также остается открытым.
Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа, после чего боевики ХАМАС проникли в приграничные районы страны. В результате этих событий были захвачены более 200 заложников, и погибли около 1,2 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении наказать виновных в удержании заложников на Ближнем Востоке, если они не будут освобождены до его вступления в должность.