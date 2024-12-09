Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.8 комментариев
Нетаньяху заявил о новых возможностях изоляции ХАМАС
Израиль оценил изоляцию ХАМАС после краха сирийского режима
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что смена власти в Сирии усилила изоляцию палестинского движения ХАМАС, что открывает новые перспективы для освобождения заложников.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что падение режима в Сирии привело к усиленной изоляции палестинского движения ХАМАС. Как сообщает ТАСС, это создало новые перспективы для достижения соглашения об освобождении удерживаемых в анклаве заложников. По словам Нетаньяху, «после краха режима в Сирии ХАМАС изолирован более чем когда-либо».
Он добавил, что движение надеялось на поддержку со стороны различных союзников, включая «Хезболлу» и Иран, но Израиль сумел устранить такие возможности. Также Нетаньяху отметил, что помощь от бывшего президента Сирии Башара Асада теперь невозможна. «Теперь это открывает возможность для заключения соглашения о заложниках», – подчеркнул он на пресс-конференции.
На вопрос о сроках возможного достижения соглашения по заложникам до инаугурации нового президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года Нетаньяху воздержался от конкретных прогнозов. Он заявил, что «чем меньше мы будем высказываться об этом, тем лучше», и добавил, что усилия предпринимаются ежедневно, но пока рано говорить о конкретных результатах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся частью Израиля, несмотря на международные споры по этому вопросу.