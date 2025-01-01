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В Петербурге задержан мужчина за запуск фейерверка в толпе людей
В Александровском саду Петербурга задержали мужчину за пуск фейерверка в толпе людей
В Петербурге задержан нетрезвый мужчина, запустивший фейерверк III класса опасности в толпе прохожих в Александровском саду, несмотря на запрет использования пиротехники в общественных местах.
В Петербурге правоохранители задержали мужчину, который запустил фейерверк в толпе прохожих в Александровском саду, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в центре города, его виновником оказался нетрезвый мужчина. Он использовал пиротехнику III класса опасности.
Задержание провели военнослужащие специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии. После задержания мужчина был передан полиции для дальнейшего разбирательства. В пресс-службе Росгвардии подчеркнули, что использование пиротехники I–III классов опасности в общественных местах Петербурга строго запрещено.
Кроме того, в городе установлены ограничения на время использования пиротехнических изделий. Пиротехнику нельзя применять с 22.00 до 8.00, за исключением периода с 23.00 31 декабря до 4.00 1 января. Для запуска фейерверков определены 39 специальных площадок, где это разрешено.
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