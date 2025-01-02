Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».3 комментария
При стрельбе у ночного клуба в Нью-Йорке пострадали 11 человек
NYT: При стрельбе у ночного клуба в Нью-Йорке пострадали 11 человек
В результате стрельбы у ночного клуба Amazura в районе Квинс в Нью-Йорке пострадали 11 человек, пишет газета The New York Times со ссылкой на полицию штата Нью-Йорк.
По данным NYT, инцидент произошел около 23.20 по местному времени, передает ТАСС. Пострадавшие доставлены в больницы.
По данным полиции, нападавший открыл огонь возле заведения. В настоящее время подозреваемый находится в розыске.
Напомним, в Новом Орлеане водитель грузовика, въехавшего в толпу на Бурбон-стрит и открывшего огонь, был застрелен полицией, в результате атаки погибли минимум 10 человек, около 30 получили ранения. Правоохранители обыскали дом в Новом Орлеане, где, вероятно, изготавливались СВУ, связанные с недавним терактом, выявив материалы, используемые для создания взрывных устройств.