Киев собрался закупить высокоточное ракетное вооружение

Для украинской армии уже с этого года планируется закупить высокоточное ракетное вооружение, заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая в Верховной раде с ежегодным посланием.

Порошенко сообщил, что планируется «активная разработка, подготовка производства и закупка» современного высокоточного ракетного вооружения, а также систем артиллерии, бронетанковой техники, высокоточных средств поражения, передает РИА «Новости».

Украинский президент, однако, не уточнил, у кого Киев собрался закупать такое вооружение.

Ранее на Украине заявляли, что собираются обеспечить свои ВМС в Азовском море «новейшим высокоточным ракетным оружием».

Порошенко также заявил, что оборонные нужды страны превышают возможности. Он призвал «найти нестандартные выходы» из сложившейся ситуации. «Вооруженные силы ждут прорывных системных решений, решений в сфере обороны», – заявил Порошенко, потребовав от военного руководства «нестандартных асимметричных решений на любые вызовы и планы противника».

Глава украинского государства также потребовал ускорить достижение оборонным сектором Украины стандартов НАТО.

Порошенко часто уличают в попытках подражать стилю руководства российского лидера Владимира Путина. Так, заявление украинского президента о «прорывных» решениях в сфере обороны напоминает инаугурационную речь Путина, когда глава российского государства объявил курс на прорывное развитие страны. «Нам нужны прорывы во всех сферах жизни», – сказал тогда российский лидер.