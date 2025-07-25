Дело о взрыве в ЖК «Алые паруса» переквалифицировали на теракт

Следователь сообщил о заказе взрыва украинскими властями и участии криминалитета

Tекст: Денис Тельманов

Дело о февральском взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» было переквалифицировано с убийства на теракт, передает ТАСС.

Как сообщил руководитель управления СК по Москве Максим Денисов, расследование продвинулось, и следствие пришло к выводу, что подрыв был совершен по заказу украинских властей и реализован через этнический криминалитет.

По словам Денисова, один из сообщников доставил классическую противопехотную мину со специальным взрывателем: для подрыва использовали отдельно заложенный пластид, который, скорее всего, привели в действие дистанционно. От него сработала основная мина.

Денисов также отметил, что не менее двух других фигурантов осуществляли наблюдение, а один из них после взрыва покинул Россию и теперь заочно привлечен к ответственности.

Следователь подчеркнул, что исполнитель, погибший на месте, осознанно совершал преступление. «У него родственники на Украине – дочь. Возможно, ему обещали деньги», – прокомментировал Денисов возможный мотив. В рамках расследования также возбуждено дело об организации незаконной миграции,э.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Калининградской области и Москве ликвидировали межрегиональный канал незаконной миграции, через который около 40 мигрантов из Центральной Азии въехали в Россию по фиктивным приглашениям и заплатили за услуги от 2 до 15 тыс. рублей. Суд в Москве арестовал фигуранта уголовного дела о незаконной миграции, возбужденного после расследования взрыва в жилом комплексе «Алые паруса», где погиб Армен Саркисян.