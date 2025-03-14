Суд арестовал фигуранта дела о нелегальной миграции после взрыва в Москве

Арестован фигурант дела о нелегальной миграции, возбужденного после взрыва в ЖК Москвы

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», суд в Москве арестовал одного из фигурантов дела об организации незаконной миграции, которое было возбуждено во время расследования взрыва в жилом комплексе «Алые паруса». В результате этого взрыва погиб основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян.



По данным правоохранительных органов, взрыв в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице произошел утром 3 февраля. Взрывное устройство сработало в лифтовом холле, в результате чего изначально сообщалось об одном погибшем и четверых пострадавших, которые были доставлены в больницы в тяжелом состоянии. Позже Саркисян скончался в медучреждении.

Судебные материалы указывают, что арестованный не обжаловал свое заключение. Власти выяснили, что потенциальный организатор взрыва приобрел незаконные документы для проживания в России, что стало основанием для открытия дела о незаконной миграции.

Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к преступлению, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. Следствие рассматривает версию о возможном самоподрыве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках расследования взрыва в московском ЖК «Алые паруса» завели дело об организации незаконной миграции. Подозреваемый во взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, по предварительным данным, использовал незаконно приобретенные документы для проживания в России.

По делу о взрыве в московском ЖК «Алые паруса», в котором погиб основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, задержаны двое уроженцев Армении.