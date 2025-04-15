МВД ликвидировало канал незаконной миграции в России

МВД пресекло канал незаконной миграции из Центральной Азии в Калининград и Москву

Tекст: Мария Иванова

Межрегиональный канал незаконной миграции был ликвидирован в Калининградской области и Москве, передает Telegram-канал официального представителя МВД Ирины Волк. Она сообщила, что в преступной схеме участвовали трое граждан одной из стран Центральной Азии, которые на возмездной основе помогали своим соотечественникам въехать в Россию. Находясь в Москве, они подыскивали иностранцев, испытывающих трудности с получением разрешений на законный въезд в страну.

Для реализации схемы злоумышленники наняли пятерых жителей Калининграда, которые за денежное вознаграждение оформляли фиктивные приглашения. Эти документы содержали ложные сведения о цели въезда, что позволило иностранцам незаконно получить визы и прибыть в Россию. Однако вместо того, чтобы направляться к приглашающей стороне, мигранты отправлялись в другие регионы, обходя установленные правила. Всего таким образом границу пересекли около 40 человек, заплатив за услуги от 2 до 15 тыс. рублей.

Роли в преступной операции были четко распределены, однако, несмотря на все меры конспирации, деятельность группы была выявлена и пресечена. Задержанные участники сети имеют при себе документацию, имеющую доказательственное значение. По материалам Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным – в виде запрета на определенные действия.

Ранее суд в Москве арестовал фигуранта уголовного дела об организации незаконной миграции в ходе расследования взрыва в жилом комплексе «Алые паруса».

Президент России Владимир Путин издал указ о создании службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД, поручив правительству представить предложения по численности кадров.



Генпрокурор Игорь Краснов заявил о значительном влиянии миграции на распространение террористической угрозы и о корректировке работы МВД в сфере миграции.