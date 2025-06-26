Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.0 комментариев
Washington Post сообщила о риске краха экономики Украины даже при поддержке Запада
Экономика Украины находится на грани краха, несмотря на масштабную помощь западных стран, пишет The Washington Post.
Издание отмечает, что положительное влияние на украинскую экономику в этом году больше не рассматривается, а власти страны теперь сосредотачиваются на задачах по поддержанию минимальной стабильности, передает ТАСС.
Washington Post со ссылкой на источники в офисе президента Украины отмечает, что Киев ранее рассчитывал на перемирие к середине 2025 года для улучшения экономических показателей, однако сейчас акцент смещен на выживание экономики.
По мнению опрошенных газеты чиновников и аналитиков, экономика Украины до сих пор не рухнула только благодаря масштабному финансированию со стороны Запада.
Вместе с тем собеседники издания считают, что даже при сохранении текущего уровня поддержки есть вероятность, что усилий будет недостаточно для развития экономики.
Из существенных шагов упоминается лишь соглашение с США по развитию добычи редкоземельных металлов – ожидается, что его эффект станет заметен только через несколько лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британская газета Telegraph заявила, что Украину «бросил» самый могущественный и богатый союзник. Владимир Зеленский заявлял, что опасается прекращения американской военной помощи.