В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.4 комментария
Telegraph заявила о «брошенной» Соединенными Штатами Украине
США «бросили» Украину, при этом они были ее самым богатым и могущественным союзником, пишет британская газета Telegraph.
Как отмечает Telegraph, ряд программ «эпохи Байдена» остаются «в стадии разработки», передает РИА «Новости».
«Но горький итог для Киева в том, что его бросил самый могущественный и богатый союзник», – пишет издание.
Telegraph отмечает, что теперь перед киевским режимом стоит выбор из трех стратегий. Первый вариант – поддержка от европейских стран. Второй – попытаться договориться с Вашингтоном о новой оружейной сделке. Третий вариант, по мнению издания, – развивать собственное производство оружия и военной техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал политику бывшего президента Джо Байдена по поддержке Киева и отсутствию дипломатии по конфликту на Украине.
Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что военная помощь США исчерпана, а в резервном фонде почти ничего не осталось.
Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске части американских средств ПВО с Украины на Ближний Восток.