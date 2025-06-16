Tекст: Антон Антонов

Как отмечает Telegraph, ряд программ «эпохи Байдена» остаются «в стадии разработки», передает РИА «Новости».

«Но горький итог для Киева в том, что его бросил самый могущественный и богатый союзник», – пишет издание.

Telegraph отмечает, что теперь перед киевским режимом стоит выбор из трех стратегий. Первый вариант – поддержка от европейских стран. Второй – попытаться договориться с Вашингтоном о новой оружейной сделке. Третий вариант, по мнению издания, – развивать собственное производство оружия и военной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал политику бывшего президента Джо Байдена по поддержке Киева и отсутствию дипломатии по конфликту на Украине.

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что военная помощь США исчерпана, а в резервном фонде почти ничего не осталось.

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске части американских средств ПВО с Украины на Ближний Восток.