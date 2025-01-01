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Над регионами России сбили 14 украинских беспилотников
Над территорией Белгородской, Воронежской, Ростовской, Тульской и Орловской областей сбиты 14 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.
С 20.00 до 22.00 мск два беспилотника сбиты над Белгородской областью, четыре – над Воронежской, пять – над Ростовской, два – над Тульской, один – над Орловской, сообщило Минобороны России в Telegram.
Напомним, с 17.30 до 20.00 мск в Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях сбили 19 украинских БПЛА.