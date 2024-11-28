  • Новость часаГрузия замораживает переговоры с ЕС на четыре года
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Турция развязывает новый крупный сирийский конфликт
    Новое правительство Грузии определилось с политикой по отношению к России
    Американист: Спецпредставитель Трампа по Украине не понимает сути конфликта
    ЦБ объявил онлайн-голосование за символы новой тысячерублевки
    Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита
    Путин ответил анекдотом на вопрос об ударах по военным и политическим центрам Киева
    Путин: Ситуация с курсом рубля под контролем, поводов для паники нет
    Путин сообщил о минимальном ущербе от ракетных атак ATACMS
    Путин: Я не знал, что Меркель боится собак
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Трамп собирает силы для конфликта с Китаем

    В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Залужный увидел шанс стать Зеленским

    Хорошо выступать за Киев против Москвы, когда на войну можно смотреть как на шоу по телевизору. А вот когда появится реальное чувство опасности, что из-за украинских политиков война придет и в твой дом, отношение к конфликту будет совсем другое.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Прощение создает противовес озлобленности

    Певец Эдуард Шарлот (включен в перечень террористов и экстремистов) мало кому известен своей музыкой, зато приобрел известность благодаря грубым и хамским роликам, в которых среди прочего оскорблял патриарха Кирилла. Но церковь его простила. Почему?

    28 комментариев
    28 ноября 2024, 20:05 • Новости дня

    Зеленский подписал закон о возвращении дезертиров на службу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Украины Владимир Зеленский одобрил закон, разрешающий украинцам, впервые покинувшим воинскую часть, добровольно вернуться на службу без потери социальных гарантий.

    Эти военнослужащие смогут продолжить службу в рамках своего контракта, если они решат вернуться во время действия военного положения, говорится в документе, передает ТАСС.

    Закон предусматривает, что для таких вернувшихся военнослужащих будут возобновлены все положенные выплаты, а также продовольственное и вещевое обеспечение.

    Им также сохраняются льготы и социальные гарантии. Уголовные дела по статьям о дезертирстве не станут препятствием для продолжения службы или разрыва контракта.

    Закон был принят Верховной радой 21 ноября и вступает в силу с момента его подписания президентом.

    Ранее на Украине десятки тысяч граждан лишились брони от мобилизации после реформирования законодательства. Несколько человек, опасаясь попасть в армию, пытались бежать на надувной лодке в Венгрию.

    28 ноября 2024, 05:29 • Новости дня
    Рябков пообещал США «дрожь и оторопь» от участия в конфликте на Украине

    Россия добьется, чтобы США почувствовали последствия украинского конфликта

    Рябков пообещал США «дрожь и оторопь» от участия в конфликте на Украине
    @ Roman Naumov/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Россия добьется, чтобы США испытали дрожь и оторопь от последствий их вовлеченности в украинский конфликт, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, подчеркнув, что Вашингтон должен понять свою роль в происходящем.

    По его словам Рябкова, американские политики и планировщики, легко обсуждая применение своих военных средств, фактически признают участие США в конфликте на Украине, сообщило РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что в прошлом такая ситуация вызвала бы у Вашингтона дрожь и оторопь. «Сейчас этого не происходит. Но мы добьемся того, чтобы дрожь и оторопь их охватила. Все-таки их надо приводить в чувство, и то, что сейчас предпринимается с нашей стороны, нацелено ровно на это», – подчеркнул он.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обвинил президента США Байдена в намерении забрать весь «общак» для поддержки Украины.

    Коментарии (64)
    28 ноября 2024, 13:23 • Новости дня
    Путин: Центры принятия решений в Киеве могут стать целями для «Орешника»
    Путин: Центры принятия решений в Киеве могут стать целями для «Орешника»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские центры принятия решений, расположенные в Киеве, могут стать целями для поражения ракетным комплексом «Орешник», сообщил президент России Владимир Путин.

    Новейшая российская система с баллистической ракетой «Орешник» может взять на прицел центры принятия решений в Киеве, сказал Путин, передает ТАСС.

    «В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб Российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве», – цитирует его РИА «Новости».

    Президент России указал, что украинская сторона не раз пыталась бить по объектам государственной важности в Москве и в Петербурге.

    «И эти попытки продолжаются», – добавил политик.

    Также Путин в четверг подчеркнул, что к этому моменту ни одна из стран не имеет на вооружении аналогов российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

    Коментарии (51)
    28 ноября 2024, 18:05 • Видео
    Трамп начинает экономическую войну

    Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

    Коментарии (0)
    28 ноября 2024, 14:24 • Новости дня
    СМИ связали смерть подполковника НАТО Миллера с ударом ФАБ по Сумам

    Военкоры связали внезапную смерть подполковника НАТО Миллера с ударами ФАБ-1500 в районе Сум

    СМИ связали смерть подполковника НАТО Миллера с ударом ФАБ по Сумам
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подполковник штаба верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кент Миллер, о смерти которого сообщили в Канаде, возможно, погиб после ударов ФАБ-1500 в районе Сум, сообщили российские военкоры.

    Гибель подполковника штаба верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кента Миллера связывают с ударами российских ФАБ-1500 в районе украинского города Сумы, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал военкора Юрия Котенка.

    Отмечается, что Миллер скончался 25 ноября, о чем ранее сообщила Объединенная оперативная группа вооруженных сил Канады на Украине. В официальных заявлениях утверждается, что причиной его смерти стали некие медицинские осложнения.

    Тем не менее военкор предположил, что офицер действительно погиб 25 ноября, но не в Канаде, а в районе Сум. По данным издания, в этот день по одному из расположений иностранных специалистов прилетели сразу четыре фугасные авиабомбы ФАБ-1500.

    Кент Миллер служил в оперативном подразделении НАТО и занимался обучением инженерных войск ВСУ. В его активе 24 года службы в вооруженных силах Канады.

    Ранее в пригороде Сум 23 ноября со стороны баз отдыха, где дислоцируются силы ВСУ, раздался взрыв.

    Также сообщалось об ударах в Роменском районе Сумской области на территории бывшей ракетной военной части, которую украинские силы использовали как казармы.

    Коментарии (28)
    28 ноября 2024, 14:12 • Новости дня
    Путин назвал главное условие для победы России в конфликте на Украине

    Путин заявил о важности мотивации для победы в украинском конфликте

    Путин назвал главное условие для победы России в конфликте на Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В военном конфликте ключевым фактором является мотивация и внутренняя готовность солдат, а не только наличие современного оружия и боекомплекта, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил, что судьба любого военного конфликта, включая специальную военную операцию на Украине, в конечном итоге решается на поле боя, передает РИА «Новости». Даже самое современное оружие не может обеспечить победу без внутренней готовности человека к борьбе, подчеркнул он.

    «Самое главное заключается в том, что даже при наличии самого современного оружия судьба любого военного конфликта, в том числе и специальной военной операции, решается на земле, на поле боя – в конечном итоге все зависит от солдата. Разумеется, для победы необходимы и техника, и боевой комплект. Но самое главное – мотивация, внутренняя готовность человека к борьбе, а если потребуется – и к самопожертвованию во имя Отечества», – сказал Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к диалогу по украинскому урегулированию, но цели спецоперации сохраняются. Издание The Washington Post писало, что Россия сможет добиться успехов на Украине в 2025 году из-за ослабления ВСУ.

    Коментарии (31)
    28 ноября 2024, 05:03 • Новости дня
    Маск обвинил экс-сотрудника СНБ в госизмене за связь с украинскими олигархами

    Маск заявил, что Александр Виндман находится на содержании у киевских олигархов

    Маск обвинил экс-сотрудника СНБ в госизмене за связь с украинскими олигархами
    @ Allison Robbert / Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Илон Маск обвинил экс-сотрудника Совета национальной безопасности Белого дома Александра Виндмана в государственной измене, заявив, что он получает деньги от украинских олигархов.

    Известный предприниматель Илон Маск  заявил, что Александр Виндман, бывший сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома, находится на содержании украинских олигархов, за что понесет соответствующее наказание, передает ТАСС.

    Эти обвинения прозвучали в ответ на высказывания Виндмана в интервью телеканалу MSNBC, где он утверждал о влиянии России на США через Маска. Александр Виндман, отставной подполковник вооруженных сил США, родился на Украине, но с семьей переехал в США в детстве.

    Виндман стал известен после показаний против Дональда Трампа в 2019 году в рамках процедуры импичмента. Трамп обвинялся в давлении на Владимира Зеленского с целью получения помощи для переизбрания. В феврале 2020 года, после провала импичмента, Виндман покинул свою должность в СНБ, ссылаясь на «кампанию травли» со стороны Трампа и его сторонников.

    Накануне Маск обвинил президента США Джо Байдена в том, что его администрация финансирует «вечную войну», в ответ на сообщения о запросе дополнительных 24 млрд долларов на помощь Украине.


    Коментарии (3)
    28 ноября 2024, 12:30 • Новости дня
    Дудаков: План Келлога не устроит ни Россию, ни Украину

    Политолог Дудаков: Келлогу придется адаптировать план по Украине под ситуацию на фронте

    Дудаков: План Келлога не устроит ни Россию, ни Украину
    @ Rod Lamkey/CNP/picture alliance/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Кит Келлог представляет собой стереотипного ястреба из стана республиканцев: в начале конфликта на Украине он активно поддерживал ВСУ, однако по мере затягивания боевых действий он выступил за диалог Москвы и Киева, рассказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что Дональд Трамп рассматривает вариант прекращения огня на Украине еще на ранних стадиях переговоров.

    «Кит Келлог – ветеран холодной войны. Он не раз принимал участие в военных кампаниях Вашингтона. На его счету служба во Вьетнаме, в Ираке и Афганистане. После отставки достаточно плотно сотрудничал с Республиканской партией и даже успел побывать советником по нацбезопасности вице-президента Майка Пенса», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Однако, в отличие от своего начальника, он не разрывал контакты с Дональдом Трампом после его поражения на выборах 2020 года. Это и сыграло значимую роль в его новом назначении. В принципе, Келлог является стереотипным ястребом США. В начале конфликта он с удовольствием воспринял саму идею войны с Россией через посредника», – отметил собеседник.

    «Однако по мере затягивания противостояния он начал пересматривать свои взгляды – заговорил о необходимости договоренностей, вспомнил, что у Штатов активно расходуются вооружения и боеприпасы. Собственно, на волне подобных настроений он и выпустил свой план, подразумевающий заморозку по линии боевого соприкосновения», – рассуждает эксперт.

    «Он также высказывался за частичное снятие санкций, наложенных на Москву, но выдвигал условие: признания контроля России над новыми регионами быть не должно. Конечно, данная инициатива не может устроить ни нас, ни Украину. Проект подготавливался в начале и середине 2024 года, разрабатывался он в совершенно других условиях», – считает он.

    «Поэтому сейчас многие из его тезисов кажутся странными. К моменту возвращения Дональда Трампа в Белый дом ситуация на поле боя изменится еще сильнее. В любом случае Келлогу придется пересматривать придуманные ранее положения плана, учитывая новые обстоятельства», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что будущая администрация Дональда Трампа рассматривает вариант прекращения огня на Украине еще на ранних стадиях переговоров. Так, телеканал CNN сообщает, что назначенный республиканцем на должность советника по национальной безопасности Майк Уолц допускает включение данной инициативы в стратегию Белого дома.

    В частности, основой для будущих действий Штатов может послужить план Кита Келлога, предложенный им для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом еще в июне. Его же Дональд Трамп собирается выдвинуть на пост спецпредставителя по Украине и России.

    Как сообщало издание Reuters, инициатива Келлога подразумевала прекращение огня по линии фронта и незамедлительное начало переговоров. По словам автора проекта, параллельно с этим Вашингтону необходимо выдвинуть обеим сторонам условия: в случае если Украина откажется от ведения диалога, объемы помощи ВСУ со стороны Белого дома будут сокращены.

    Если же на дипломатическое урегулирование противостояния не пойдет Москва, то Штаты якобы передадут Киеву «все необходимое», чтобы окончить конфликт. При этом Келлог допускал необходимость отказа Запада от принятия Украины в состав НАТО. Соавтором инициативы выступал другой советник Дональда Трампа – Фред Флейтц.

    Кит Келлог родился в 1944 году в Дейтоне, напоминает «Газета.ru». Он является ветераном конфликта во Вьетнаме. Дослужившись до звания генерал-лейтенанта, ушел в отставку в 2003 году, после чего занимал пост главного управляющего директора во Временной коалиционной администрации в период вторжения в Ирак.

    В период первого президентского срока Трампа Келлог занимал пост советника по безопасности Майка Пенса и был исполнительным секретарем совета национальной безопасности. Во время начала СВО занимал проукраинские позиции, однако по мере затягивания конфликта его тон смягчился. Он активно продвигает тезис о том, что противостояние должно закончиться не военной победой, а за столом переговоров.

    Коментарии (12)
    27 ноября 2024, 22:30 • Новости дня
    Лавров обвинил Байдена в намерении забрать весь «общак» для поддержки Украины

    Глава российского МИД раскритиковал планы Байдена обеспечить Украину всем необходимым для продолжения конфликта

    Tекст: Максим Попов

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что администрация Байдена продемонстрировала «воровские инстинкты», намереваясь продолжать поддержку Украины в 2025 году, предоставляя все необходимые ресурсы.

    Как сообщил ТАСС, комментируя намерения администрации Джо Байдена поставить Украине все необходимое для продолжения конфликта в 2025 году, Лавров сказал: «Забрать себе весь общак, чтобы он не достался никому, кроме Украины».

    Напомним, в течение всего президентского срока Джо Байден его администрация активно поддерживали Киев, выделяя значительные финансовые и военные ресурсы. В рамках этой поддержки осуществлялись поставки вооружений, обучение украинских военных и предоставление гуманитарной помощи. Общая сумма помощи составила более 59 млрд долларов.

    Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил намерение администрации президента США Джо Байдена предоставить Украине все необходимые средства для продолжения конфликта с Россией в 2025 году.


    Коментарии (2)
    28 ноября 2024, 01:06 • Новости дня
    CNN: Трамп продвигает прекращение огня на ранних стадиях переговоров по Украине

    Будущий советник Трампа по нацбезопасности Уолц анализирует варианты прекращение огня на Украине

    CNN: Трамп продвигает прекращение огня на ранних стадиях переговоров по Украине
    @ Allison Robbert/ Consolidated News Photos/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц изучает варианты прекращения огня на Украине, рассматривая предложения Кита Келлога и других экспертов, сообщила CNN.

    По информации телеканала, будущий советник Трампа Уолц анализирует несколько предложений по разрешению конфликта на Украине. Одно из ключевых предложений касается введения прекращения огня на ранних стадиях переговоров. Источники отмечают, что эта инициатива может стать частью стратегии будущей администрации Трампа, передает РИА «Новости».

    «Детали стратегии прорабатываются, но чиновники Трампа, вероятно, будут продвигать прекращение огня на ранних стадиях, пока стороны ведут переговоры», – говорится в сообщении.

    Телеканал подчеркнул, что пока рано говорить об окончательной стратегии по Украине, но отметил, что Уолц уделяет внимание предложениям Кита Келлога, которого Трамп рассматривает в качестве своего спецпредставителя по украинскому урегулированию.

    Ранее, в июне, Кит Келлог совместно с другим советником Трампа, Фредом Фляйцем, представили план, предусматривающий прекращение огня на основе текущих линий фронта. Это предложение также находится на рассмотрении у Майка Уолца как часть более широкого плана, отметили журналисты.

    Ранее сообщалось, что Трамп лично обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине. По словам конгрессмена Майкла Макколи, несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно разрешения конфликта.

    Коментарии (12)
    28 ноября 2024, 08:22 • Новости дня
    В Луцке и Ровно на западе Украине прогремели взрывы

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Луцке и Ровно на западе Украины

    В Луцке и Ровно на западе Украине прогремели взрывы
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    На западе Украины в городах Луцк и Ровно произошли взрывы, после чего в некоторых районах пропало электроснабжение, сообщили украинские СМИ.

    В Telegram- канале «Общественное» сообщается о звуке взрыва в Луцке, а «24 Канал» сообщает о взрывах в Ровно, где местами также пропало электроснабжение.

    Взрывы произошли на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, которая распространилась по всей Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее российское подполье сообщило, что ВС России нанесли удар по индустриальному парку «Свема» в Сумской области, где расположено химическое производство, связанное с военными нуждами Украины.

    Также начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о повреждении нежилого объекта инфраструктуры в Киеве после ночных взрывов.

    Коментарии (11)
    28 ноября 2024, 18:46 • Новости дня
    Путин ответил анекдотом на вопрос об ударах по военным и политическим центрам Киева
    Путин ответил анекдотом на вопрос об ударах по военным и политическим центрам Киева
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о возможных ударах по военным или политическим центрам в Киеве использовал советский анекдот о непредсказуемости событий.

    «В советское время была такая шутка по поводу прогнозов погоды: «Сегодня в течение дня все возможно», – сказал он журналистам в Астане, передает РИА «Новости».

    Этот ответ прозвучал в контексте обсуждения, какие именно центры в Киеве могут быть целью – военные или политические, а также каким оружием они могут быть поражены.

    Ранее Путин заявил, что украинские центры принятия решений, расположенные в Киеве, могут стать целями для поражения ракетным комплексом «Орешник». До этого он сообщил, что Россия занялась серийным производством системы «Орешник» с баллистической ракетой средней дальности. Российский лидер также сравнил удар баллистической ракеты «Орешник» с падением метеорита, от которого образуются целые озера.

    Коментарии (5)
    28 ноября 2024, 17:24 • Новости дня
    Американист: Спецпредставитель Трампа по Украине не понимает сути конфликта

    Американист Дробницкий: Люди в будущей администрации Трампа не разбираются во внешней политике

    Американист: Спецпредставитель Трампа по Украине не понимает сути конфликта
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Роман Крецул

    Выбранный Дональдом Трампом спецпредставителем по Украине генерал Кит Келлог не имеет опыта во внешней политике и не обладает концептуальным видением, рассказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Особенно важно, по его мнению, то, что люди из команды Трампа не признают базовой причины конфликта, как и того факта, что фактически он идет между Западом и Россией.

    «Со всеми людьми, которые приходят вместе с Трампом, есть одна проблема. Дело в том, что у американских консерваторов, тем более у тех, кто придерживался достаточно жестких позиций, которые потом преобразовались в трампизм, нет практически никакого опыта во внешней политике. Нет ни знаний, ни концептуального взгляда. Этим всем долгое время занималась Демократическая партия», – рассказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    Он отметил, что выбранный на пост спецпредставителя по Украине Кит Келлог – прагматичный человек Трампа. Но его проблема, как и всех людей в администрации избранного президента, которые будут заниматься внешней политикой, «в том, что они в ней ничего не понимают». «Консерваторов вообще отодвинули от внешней политики за последние тридцать лет», – рассуждает аналитик.

    «С одной стороны, Келлог будет делать то, что Трамп ему скажет. С другой – у него нет понимания, видения того, что происходит. Людям предстоит сделать еще много интересных открытий. В частности, придется столкнуться с тем, что конфликт на самом деле идет между Западом и Россией, а не между Украиной и Россией. Этого признания до сих пор сделано не было. От того, сможет ли Келлог и сам Трамп сделать этот ход, будет зависеть, как пойдет переговорный процесс», – полагает эксперт.

    По мнению Дробницкого, необходимо признание базовой причины конфликта, а она состоит в том, что Украину хотели сделать частью Запада, нацеленной против России. Это облегчит переговоры, полагает он.

    Ранее победивший на выборах президента США Дональд Трамп подтвердил назначение генерала Кита Келлога специальным представителем по конфликту на Украине, подчеркнув его военную и деловую карьеру. Между тем телеканал CNN сообщил, что будущий советник Трампа Майк Уолтц анализирует несколько предложений по разрешению конфликта на Украине, в том числе инициативу Кита Келлога. Одно из ключевых предложений касается прекращения огня на ранних стадиях переговоров. Источники отмечают, что эта инициатива может стать частью стратегии будущей администрации Трампа.

    Кит Келлог предложил Трампу план урегулирования конфликта еще в июне. Как сообщало агентство Reuters, инициатива подразумевала прекращение огня по линии боевого соприкосновения и незамедлительное начало переговоров. По мнению Келлога, одновременно России и Украине необходимо выдвинуть условия. Если Украина откажется от переговоров, США должны прекратить помощь, а если откажется Россия, то, напротив, усилить поддержку Киева.

    Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, почему назначение Келлога делает «план Трампа по Украине» более понятным.

    Коментарии (6)
    28 ноября 2024, 09:39 • Новости дня
    Стало известно о завершении зачистки Раздольного от ВСУ

    Рогов сообщил о завершении зачистки поселка Раздольное в ДНР от украинских войск

    Стало известно о завершении зачистки Раздольного от ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные завершили операцию по зачистке поселка Раздольное от украинских сил на Времевском направлении, теперь поселок находится под контролем российских войск, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска завершают операцию по зачистке поселка Раздольное от подразделений ВСУ на Времевском направлении в ДНР, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что поселок переходит под контроль нашей армии».

    Поселок Раздольное расположен севернее Великой Новоселки, где находится значимый командный и логистический пункт украинских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российская армия успешно вошла в Раздольное в ДНР, а ранее продвинулась к Раздольному и Великой Новоселке.

    Коментарии (0)
    28 ноября 2024, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы ВСУ
    ВС России поразили военные аэродромы ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, сообщило Министерство обороны России.

    Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов, скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО сбили управляемую ракету «Нептун» и 49 дронов самолетного типа.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, более 36 тыс. беспилотников, 586 ЗРК, 19 тыс. 520 танков, 14 тыс. 647 артиллерийских орудий и других видов техники.

    Группировка «Север» нанесла удар по 92-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и пограничным отрядам на Харьковском направлении. Потери противника составили до 60 военнослужащих, уничтожены автомобили, гаубицы и склад боеприпасов.

    Группировка «Запад» ударила по 14-й, 116-й, 63-й, 67-й механизированным бригадам ВСУ и другим подразделениям в Харьковской области и в ДНР. В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 480 военных, боевые машины и установки, гаубицы FH-70 и М119, станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

    «Южная» группировка поразила 33-ю и 79-ю бригады ВСУ, уничтожены до 330 военнослужащих и склады с боеприпасами.

    Группировка «Центр» отразила шесть контратак ВСУ, уничтожив до 415 военнослужащих и разнообразную военную технику, включая гаубицы и пушки «Рапира».

    В зоне ответственности группировки «Восток» украинская армия потеряла до 145 человек, станцию РЭБ «Буковель-AD». Группировка «Днепр» нанесла удары по районам Запорожской области. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 75 военнослужащих и несколько автомобилей.

    Ранее ВС России нанесли удары по пунктам управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ, откуда выполнялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской АЭС.

    Также российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов и склады БПЛА ВСУ.

    Коментарии (3)
    28 ноября 2024, 06:09 • Новости дня
    Рябков заявил о рисках передачи Киеву ядерного оружия

    Замглавы МИД предупредил о неконтролируемом разрастании конфликта из-за передачи Киеву ядерного оружия

    Tекст: Максим Попов

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что передача ядерного оружия Киеву приведет к неконтролируемому обострению конфликта, подорвет систему нераспространения и контроля над вооружениями.

    По словам дипломата, подобный шаг может привести к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта, передает РИА «Новости».

    Рябков отметил, что не понимает, кто эти люди, которые делают такие заявления. По его словам, подобные инициативы подрывают систему нераспространения и контроля над вооружениями, которая еще сохраняется вопреки «деструктивному курсу США».

    Замглавы МИД также подчеркнул, что международное сообщество должно обратить внимание на подобные заявления и предотвратить их реализацию, чтобы избежать дальнейшего обострения международной напряженности.

    Ранее The New York Times сообщила, что США и Европа предложили вернуть Киеву ядерное оружие.

    Коментарии (14)
    28 ноября 2024, 01:42 • Новости дня
    США не увидели риска ядерной эскалации после ударов вглубь России

    ЦРУ оценило риск ядерной эскалации при ударах вглубь России

    США не увидели риска ядерной эскалации после ударов вглубь России
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Американские разведывательные службы полагают, что удары вглубь территории Росси дальнобойным оружием не повышают вероятность ядерной эскалации, сообщило Reuters.

    Как отметили источники агентства, риск ядерной эскалации остается низким, даже несмотря на изменение позиции администрации президента Байдена по использованию дальнобойного оружия вглубь России, передает ТАСС.

    Отмечается, что в течение последних семи месяцев американская разведка предоставляла оценки, согласно которым вероятность ядерной эскалации в результате разрешения на применение дальнобойных вооружений со стороны Вашингтона маловероятна. Источник в Конгрессе США заявил: «Оценки были последовательными: ATACMS не изменят расчеты России по ядерному оружию».

    При этом испытания Россией новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении также не повлияли на оценки американской разведки относительно риска ядерной эскалации, говорится в публикации.

    Напомним, 24 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о безрассудных шагах США в конфликте на Украине. Он также обратил внимание на недавнее обновление ядерной доктрины России. По словам Пескова, эти изменения следует рассматривать как сигнал Западу и что в этом нет случайностей, а есть определенная закономерность.

    Коментарии (19)
    Главное
    ЕС решил покрыть неотложные потребности Украины за счет доходов от активов РФ
    Россия передала председательство в БРИКС Бразилии
    Ковальчук заявил о кризисе европейской науки без ученых из России
    Долгов: Администрации Трампа не стоит думать о заморозке конфликта на Украине
    Владелец TikTok потребовал от стажера один млн долларов за саботаж ИИ проекта
    Скворцова спрогнозировала расширение границ молодого возраста до 60 лет
    Названы сроки запуска миссии «Луна-26»

    Кому выгоден слабый рубль

    Доллар в среду вырос до более чем 110 рублей, евро – выше 115 рублей. Рубль так быстро начал слабеть, что заставил власти сделать первый шаг по поддержке курса. Центробанк отказался от покупки валюты. Однако предпринятых мер недостаточно, чтобы остановить падение рубля, считают эксперты. Что должны сделать власти, чтобы еще больше помочь рублю, и когда это произойдет? Подробности

    Перейти в раздел

    США потребовали отдать молодых украинцев на пушечное мясо

    Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Причина подобных требований – неудовлетворенность результатами ВСУ в связи с нехваткой живой силы. В офисе Зеленского с этим не согласны: по их оценке, эффективность армии падает не от проблем с мобилизацией, а из-за недостатка вооружений. Почему на самом деле украинские власти пока не мобилизуют на фронт вчерашних школьников ? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия нащупала самые уязвимые точки украинской обороны

    Из зоны СВО приходят противоречивые сообщения о ситуации в Купянске, а также о попытках ВС РФ создать плацдармы на правом берегу реки Оскол. Параллельно развиваются наступления российских войск на Кураховском, Покровском и Южно-Донецком направлениях. Что означает происходящее с точки зрения перспектив прорыва украинской обороны на широком участке фронта? Подробности

    Перейти в раздел

    Испанию настиг «эффект «Орешника»

    Страх, вызванный испытаниями российского ракетного комплекса «Орешник», дошел и до самой отдаленной от нас страны Европейского континента. Испанская пресса подсчитывает количество жертв от возможного ядерного удара России и бьет в колокола по поводу отсутствия бомбоубежищ. Почему там решили, что Испания тоже может стать целью для российских ракет? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп начинает экономическую войну

      Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

    • Дадут ли Зеленскому еще денег

      Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............