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Российская ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников
ПВО за два с половиной часа уничтожила 19 украинских дронов над пятью российскими областями
За два с половиной часа дежурные средства ПВО сбили 19 украинских беспилотников над пятью регионами России, включая Белгородскую, Курскую и Воронежскую области.
В период с 17.30 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Из них десять беспилотников были сбиты над территорией Белгородской области.
Также три аппарата были нейтрализованы в Курской области, два – в Воронежской области, два – в Брянской области и два – в Ростовской области.
Благодаря точной работе дежурных средств ПВО, угроза со стороны беспилотников была успешно предотвращена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО сбили два украинских беспилотника в Белгородской области в интервале с 15.00 до 15.30 мск. Кроме того российские силы ПВО успешно нейтрализовали украинский дрон над Курской областью в новогоднюю ночь.