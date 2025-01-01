Лавров: Россия не будет участвовать в «саммите мира»

Лавров заявил об отказе России участвовать в «саммите мира» и следить за Зеленским

Tекст: Денис Тельманов

Россия не будет принимать участие в «саммите мира», передает ТАСС. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что даже в случае получения приглашения, Россия не планирует участвовать.

«Много раз разъяснял, что не собираемся принимать участие в «саммите мира», даже если получим приглашение», – заявил Лавров.

Глава МИДа также подчеркнул, что российская сторона не следит за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, считая их несерьезными.

«Невозможно гадать, о чем говорит публичное признание Зеленским неспособности вернуть утраченные территории силой. Этот деятель постоянно что-то заявляет. Мы, если честно, перестали следить, – отметил российский министр.

Лавров отметил, что Киев не отменил задачу восстановления «территориальной целостности Украины» в границах 1991 года и вывода российских войск. «Эта задача фигурирует в «формуле Владимира Зеленского», – пояснил он. Министр добавил, что Россия не верит заявлениям, а опирается на факты, особенно касающиеся киевского режима.

Первая конференция по Украине прошла в Швейцарии в июне, где Россия не была приглашена. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, конференция завершилась провалом, а итоговое коммюнике не поддержала ни одна из стран БРИКС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что конференция по Украине, организованная в Швейцарии, не учла интересы всех сторон конфликта и не способствовала диалогу, при этом Россия даже не была приглашена.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на заявление Зеленского, в котором он использовал слово из трех букв для обозначения второго мирного саммита по Украине.

Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung написала, что странам Европы следовало бы поддержать предложенную Китаем и Бразилией мирную инициативу для урегулирования украинского кризиса, предполагающую проведение конференции с участием обеих сторон конфликта.