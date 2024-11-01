Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.2 комментария
Си Цзиньпин оценил позицию Словакии по Украине как справедливую
Председатель КНР Си Цзиньпин положительно оценил подход Словакии к украинскому кризису, отметив его справедливость и рациональность на встрече с премьер-министром Робертом Фицо.
Си Цзиньпин отметил, что Словакия демонстрирует рациональный подход к ситуации на Украине, который вызывает уважение, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Китай придерживается последовательной и принципиальной политики в отношении украинского кризиса. По его словам, Братислава проявляет объективность и здравый смысл в своем отношении к конфликту, что позволяет поддерживать стабильность и мир в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе телепрограммы Фицо заявил, что готов к диалогу с Путиным и обсуждению любых вопросов без колебаний.