Премьер Словакии Фицо подтвердил участие в «Друзьях мира» для урегулирования на Украине

Tекст: Александра Юдина

По его словам, республика присоединится к группе «Друзей мира» для помощи в урегулировании конфликта на Украине.

«Я дал министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару поручения, чтобы он принял все необходимые шаги для подключения Словакии к этой важной инициативе», – заявил Фицо.

Премьер Словакии также выразил мнение, что Запад придерживается нереалистичной стратегии, исходя из которой Украина сможет улучшить свои позиции для будущих переговоров о мире через продолжение конфликта. По его мнению, такой подход не способствует достижению устойчивого мира и требует пересмотра.

Группа «Друзья мира» была создана для содействия дипломатическим усилиям в разрешении кризиса на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в ходе телепрограммы Фицо заявил, что готов к диалогу с Путиным и обсуждению любых вопросов без колебаний. Председатель КНР Си Цзиньпин оценил подход Словакии к украинскому кризису, отметив его справедливость и рациональность.