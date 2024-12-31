Турция поддержала активизацию переговоров по Украине

Турция поддержала активизацию переговоров по урегулированию конфликта на Украине

Tекст: Вера Басилая

Дипломатический источник в Анкаре заявил о предстоящих переговорах министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с его бельгийским коллегой Бернаром Кентеном. Эти переговоры состоятся 2 января и будут посвящены обсуждению отношений между Турцией и Европейским союзом, а также урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что в 2025 году приоритетом для Турции станет заключение справедливого мира между Россией и Украиной. Турецкая сторона намерена акцентировать внимание на важности конструктивных и результативных отношений с ЕС, а также на поддержке активного переговорного процесса для достижения устойчивого мира.

Кроме того, в ходе переговоров Хакан Фидан подчеркнет значимость исторической возможности в Сирии для обеспечения стабильности в регионе и Европе. Турция также планирует взаимодействовать с новой сирийской администрацией для укрепления мирных процессов и стабильности в регионе.

Ранее военный эксперт Карло Масала выразил мнение, что конфликт на Украине будет продолжаться дольше, чем ситуация в секторе Газа.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.