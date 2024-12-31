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Турция поддержала активизацию переговоров по Украине
Турция поддержала активизацию переговоров по урегулированию конфликта на Украине
Турция выразила поддержку активизации переговорного процесса для достижения дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявил дипломатический источник в Анкаре в преддверии переговоров главы МИД Турции Хакана Фидана с бельгийским коллегой Бернаром Кентеном.
Дипломатический источник в Анкаре заявил о предстоящих переговорах министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с его бельгийским коллегой Бернаром Кентеном. Эти переговоры состоятся 2 января и будут посвящены обсуждению отношений между Турцией и Европейским союзом, а также урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что в 2025 году приоритетом для Турции станет заключение справедливого мира между Россией и Украиной. Турецкая сторона намерена акцентировать внимание на важности конструктивных и результативных отношений с ЕС, а также на поддержке активного переговорного процесса для достижения устойчивого мира.
Кроме того, в ходе переговоров Хакан Фидан подчеркнет значимость исторической возможности в Сирии для обеспечения стабильности в регионе и Европе. Турция также планирует взаимодействовать с новой сирийской администрацией для укрепления мирных процессов и стабильности в регионе.
Ранее военный эксперт Карло Масала выразил мнение, что конфликт на Украине будет продолжаться дольше, чем ситуация в секторе Газа.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.