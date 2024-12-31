Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысл Божий.0 комментариев
Эксперт: Конфликт на Украине продлится дольше ситуации в Газе
Известный в Германии военный эксперт Карло Масала, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене, выразил мнение, что конфликт на Украине будет продолжаться дольше, чем ситуация в секторе Газа.
«В любом случае, по моей оценке, война на Ближнем Востоке закончится раньше», – сказал Масала в интервью медиагруппе Funkе, передает ТАСС.
Масала пояснил, что на Ближнем Востоке необходимо преобразовать военные события в политические решения, такие как ослабление ХАМАС в Газе и «Хезболлах» в Ливане. Он указал, что противостояние на Украине сложнее для достижения сделок, чем предполагал президент США Дональд Трамп.
Эксперт выделил три возможных сценария завершения конфликта на Украине. Первый предполагает переговоры с Москвой при выполнении ее требований, включая сокращение украинской армии и уход главы киевского режима Владимира Зеленского, что неприемлемо для Украины.
Второй сценарий связан с прекращением Трампом военной помощи Киеву, что оставит Украину в уязвимом положении. Европейские страны вряд ли смогут компенсировать эту потерю.
Третий вариант предполагает усиление военной поддержки Киеву со стороны США для давления на Россию с целью начать переговоры, несмотря на ранее сделанные заявления. Масала отмечает, что в окружении Трампа есть влиятельные лица, поддерживающие этот подход.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что траектория мирного процесса по украинскому кризису не нащупывается из-за позиции киевского режима.