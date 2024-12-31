Tекст: Валерия Городецкая

«В любом случае, по моей оценке, война на Ближнем Востоке закончится раньше», – сказал Масала в интервью медиагруппе Funkе, передает ТАСС.

Масала пояснил, что на Ближнем Востоке необходимо преобразовать военные события в политические решения, такие как ослабление ХАМАС в Газе и «Хезболлах» в Ливане. Он указал, что противостояние на Украине сложнее для достижения сделок, чем предполагал президент США Дональд Трамп.

Эксперт выделил три возможных сценария завершения конфликта на Украине. Первый предполагает переговоры с Москвой при выполнении ее требований, включая сокращение украинской армии и уход главы киевского режима Владимира Зеленского, что неприемлемо для Украины.

Второй сценарий связан с прекращением Трампом военной помощи Киеву, что оставит Украину в уязвимом положении. Европейские страны вряд ли смогут компенсировать эту потерю.

Третий вариант предполагает усиление военной поддержки Киеву со стороны США для давления на Россию с целью начать переговоры, несмотря на ранее сделанные заявления. Масала отмечает, что в окружении Трампа есть влиятельные лица, поддерживающие этот подход.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что траектория мирного процесса по украинскому кризису не нащупывается из-за позиции киевского режима.