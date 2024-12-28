Песков заявил об отсутствии траектории мирного процесса по Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков отметил, что известная позиция Киева мешает продвижению мирного процесса, передает ТАСС.

Кроме того, Песков заявил, что для переговоров по Украине может быть выбрана любая нейтральная страна. Он отметил, что Словакия не является единственным кандидатом и существуют другие государства, занимающие нейтральную позицию, способные стать площадкой для таких переговоров.

Представитель Кремля также сообщил, что в первые дни января президент России Владимир Путин не планирует проводить контакты по урегулированию кризиса на Украине. На вопрос о подготовке возможного телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Песков ответил, что никаких планов на первое, второе или третье января нет.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна готова принять мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине и обеспечить гостеприимство участникам.

Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.

Россия выражает готовность к переговорам по украинскому кризису, если они будут обсуждать первопричины и учитывать российские требования, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.