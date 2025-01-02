У берегов Туниса погибли 27 мигрантов

При крушении лодок у островов Керкенна погибли 27 мигрантов

Tекст: Ольга Иванова

При крушении лодок у побережья тунисских островов Керкенна погибли 27 мигрантов, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Mosaique FM. Спасатели из подразделений морской пехоты национальной гвардии и гражданской обороны смогли спасти 83 человека, но также извлекли из воды 27 тел. Все мигранты направлялись к побережью Италии.

Руководитель управления гражданской обороны провинции Сфакс Зияд ас-Сдири сообщил, что трагедия произошла в трех морских милях от Керкенны. Он отметил, что обе лодки столкнулись с тяжелыми условиями: одна из них затонула, а другая накренилась. Все пострадавшие и погибшие были выходцами из стран, расположенных южнее Сахары.

Проблема нелегальной миграции через Средиземное море продолжает оставаться актуальной. Каждый день десятки мигрантов из стран Африки южнее Сахары предпринимают попытки пересечь море на лодках, начиная свой путь из Туниса и Ливии, в надежде достичь Италии. Однако многие из этих рискованных путешествий заканчиваются трагически.

Ранее сообщалось, что в Ионическом море близ южного побережья Италии обнаружены тела 14 мигрантов, в результате чего число погибших в кораблекрушении достигло 34 человек.