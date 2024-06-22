У берегов Италии обнаружили тела 14 мигрантов

Эксперт объяснил теплое отношение россиян к трудовым мигрантам из Северной Кореи

Кореевед Ким Ен Ун: В России могли бы работать 100 тыс. трудовых мигрантов из КНДР

Tекст: Андрей Резчиков

«Многие хорошо помнят, как трудовые мигранты из Северной Кореи работали на Дальнем Востоке и в Московской области. Не было ни одного инцидента с их участием. Даже сейчас появляются заявки со стороны дальневосточных и других регионов с просьбами направить к ним северокорейских работников. Как показывает накопленный до 2017 года опыт, это вменяемая и квалифицированная рабочая сила», – отмечает Ким Ен Ун, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН.

Эксперт подчеркивает, что между двумя странами наладилось железнодорожное сообщение, что открывает новые возможности для трудовой миграции из КНДР. Однако сейчас, согласно официальным данным, в России нет северокорейских трудовых мигрантов. По словам эксперта, десятки тысяч человек были выдворены согласно резолюции Совбеза ООН от декабря 2017 года, запрещающей наем северокорейских рабочих. Резолюция была принята в ответ на проведенное КНДР 29 ноября 2017 года испытание баллистической ракеты.

«Президент России Владимир Путин сказал, что некоторые ограничительные меры в отношении КНДР могут быть пересмотрены с учетом современного уровня развития человечества. Нужно найти возможности для возобновления трудовой миграции из Северной Кореи. Есть разные способы, как это сделать, не нарушая резолюции СБ ООН», – полагает политолог.

КНДР – социалистическая страна, поэтому трудовые мигранты выезжают на заработки исключительно группами по соответствующему разрешению правительства. «У каждой группы есть руководитель, а также повар, потому что меню специфическое. Предпочтительно, чтобы группа заселялась в одном комплексе. С каждым работником заключается контракт, по истечении которого он возвращается на родину. Примерно 40% от заработанного перечисляется государству», – отметил собеседник.

По его словам, «как правило, перед отъездом каждый проходит строгий отбор». «В группу не попадает ни один уголовный элемент. Кроме того, никто из них не просит разрешения везти с собой жен, детей, тетушек, племянников и так далее», – пояснил спикер.

Главная особенность трудовых мигрантов из КНДР – высокая дисциплина, квалификация, а также работоспособность и сухой закон. Также многие из корейцев тратили заработанные деньги на дефицитные на родине товары, в том числе на стиральные машины, телевизоры и другую бытовую технику.

Еще одна особенность северокорейских трудовых мигрантов – отсутствие планов оставаться в России на ПМЖ. «Это очень удобно для России. Было бы хорошо возобновить приток рабочей силы из КНДР. В перспективе можно прилечь не менее 100 тыс. северокорейских строителей самых разных специальностей для работы на стройках Дальнего Востока и новых регионов, где огромный объем строительства», – считает Ким.

Как показывает опрос газеты ВЗГЛЯД, более 43% проголосовавших хотят видеть в России трудовых мигрантов из Северной Кореи. Меньше всего участники голосования рады трудовым мигрантам из стран Закавказья (2.02%) и Средней Азии (2.12%). Около 20% рады рабочей силе из Молдавии и Украины (12.99%).

Трудовые мигранты из КНДР впервые появились в России более полувека назад – в 1946 году, чтобы работать по контракту на Сахалине. Как отмечал посол РФ в КНДР Александр Мацегора, ежегодно Россия выдавала гражданам Северной Кореи от 12 до 15 тыс. рабочих виз, а максимальное число мигрантов из КНДР составляло до 37 тыс. человек. До санкций ООН на стройках в Приморском крае работало около 12 тыс. человек.