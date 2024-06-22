  • Новость часаГруппировка «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ под Харьковом
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    ВС России уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ
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    Адвокат заявил о нежелании Скрипалей ходить на слушания по делу Стерджес
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Большая война или новый мировой порядок?

    На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Европа накренилась вправо

    И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.

    6 комментариев
    22 июня 2024, 15:21 • Новости дня

    У берегов Италии обнаружили тела 14 мигрантов

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Ионическом море близ южного побережья Италии обнаружены тела 14 мигрантов, в результате чего число погибших в кораблекрушении достигло 34 человек, сообщает газета Corriere della Calabria.

    Парусная лодка потерпела крушение во вторник в 120 милях от берегов Калабрии. Поиски погибших, в том числе с помощью самолетов, велись несколько дней, передает РИА «Новости».

    Спасательные суда береговой охраны подняли на борт тела погибших. Среди них восемь несовершеннолетних.

    По словам 11 выживших, которых нашли спасатели НПО, занимающихся помощью мигрантам в Средиземном море, на борту лодки находились 66 человек, в том числе 26 детей. Несколько дней они пробыли в открытом море без помощи.


    21 июня 2024, 19:20 • Новости дня
    Появилось видео второго применения Россией планирующей авиабомбы ФАБ-3000

    Появилось видео второго применения Россией планирующей авиабомбы ФАБ-3000 в зоне СВО

    Появилось видео второго применения Россией планирующей авиабомбы ФАБ-3000
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия второй раз за два дня применила в зоне специальной военной операции на Украине трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщают СМИ.

    Бомба была сброшена на здание в селе Липцы Харьковской области, в котором находились 70 солдат вооруженных сил и нацгвардии Украины, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка» и публикует видео удара.

    Накануне сообщалось, что Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000.

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    21 июня 2024, 19:59 • Новости дня
    Стало известно о еще одном подарке Ким Чен Ыну от Путина

    Путин подарил Ким Чен Ыну портрет Ким Ир Сена

    Стало известно о еще одном подарке Ким Чен Ыну от Путина
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Среди подарков, которые президент России Владимир Путин передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну во время госвизита в КНДР, был портрет Ким Ир Сена.

    На фотографиях, опубликованных Центральным телеграфным агентством Кореи, среди подарков Путина Ким Чен Ыну можно заметить портрет в рамке с изображением молодого Ким Ир Сена – первого главы КНДР и деда нынешнего северокорейского лидера, передает «Газета.Ru».

    Ранее сообщалось, что Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз.

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    21 июня 2024, 20:05 • Новости дня
    Эксперт объяснил теплое отношение россиян к трудовым мигрантам из Северной Кореи

    Кореевед Ким Ен Ун: В России могли бы работать 100 тыс. трудовых мигрантов из КНДР

    Эксперт объяснил теплое отношение россиян к трудовым мигрантам из Северной Кореи
    @ AP/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    В России до сих пор помнят трудовых мигрантов из Северной Кореи, они законопослушные, высококвалифицированные, не пьют и работают исключительно по контракту, сказал газете ВЗГЛЯД кореевед Ким Ен Ун. Как ранее показал опрос газеты ВЗГЛЯД, более 43% проголосовавших будут рады возвращению трудовых мигрантов из Северной Кореи.

    «Многие хорошо помнят, как трудовые мигранты из Северной Кореи работали на Дальнем Востоке и в Московской области. Не было ни одного инцидента с их участием. Даже сейчас появляются заявки со стороны дальневосточных и других регионов с просьбами направить к ним северокорейских работников. Как показывает накопленный до 2017 года опыт, это вменяемая и квалифицированная рабочая сила», – отмечает Ким Ен Ун, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН.

    Эксперт подчеркивает, что между двумя странами наладилось железнодорожное сообщение, что открывает новые возможности для трудовой миграции из КНДР. Однако сейчас, согласно официальным данным, в России нет северокорейских трудовых мигрантов. По словам эксперта, десятки тысяч человек были выдворены согласно резолюции Совбеза ООН от декабря 2017 года, запрещающей наем северокорейских рабочих. Резолюция была принята в ответ на проведенное КНДР 29 ноября 2017 года испытание баллистической ракеты.

    «Президент России Владимир Путин сказал, что некоторые ограничительные меры в отношении КНДР могут быть пересмотрены с учетом современного уровня развития человечества. Нужно найти возможности для возобновления трудовой миграции из Северной Кореи. Есть разные способы, как это сделать, не нарушая резолюции СБ ООН», – полагает политолог.

    КНДР – социалистическая страна, поэтому трудовые мигранты выезжают на заработки исключительно группами по соответствующему разрешению правительства. «У каждой группы есть руководитель, а также повар, потому что меню специфическое. Предпочтительно, чтобы группа заселялась в одном комплексе. С каждым работником заключается контракт, по истечении которого он возвращается на родину. Примерно 40% от заработанного перечисляется государству», – отметил собеседник.

    По его словам, «как правило, перед отъездом каждый проходит строгий отбор». «В группу не попадает ни один уголовный элемент. Кроме того, никто из них не просит разрешения везти с собой жен, детей, тетушек, племянников и так далее», – пояснил спикер.

    Главная особенность трудовых мигрантов из КНДР – высокая дисциплина, квалификация, а также работоспособность и сухой закон. Также многие из корейцев тратили заработанные деньги на дефицитные на родине товары, в том числе на стиральные машины, телевизоры и другую бытовую технику.

    Еще одна особенность северокорейских трудовых мигрантов – отсутствие планов оставаться в России на ПМЖ. «Это очень удобно для России. Было бы хорошо возобновить приток рабочей силы из КНДР. В перспективе можно прилечь не менее 100 тыс. северокорейских строителей самых разных специальностей для работы на стройках Дальнего Востока и новых регионов, где огромный объем строительства», – считает Ким.

    Как показывает опрос газеты ВЗГЛЯД, более 43% проголосовавших хотят видеть в России трудовых мигрантов из Северной Кореи. Меньше всего участники голосования рады трудовым мигрантам из стран Закавказья (2.02%) и Средней Азии (2.12%). Около 20% рады рабочей силе из Молдавии и Украины (12.99%).

    Трудовые мигранты из КНДР впервые появились в России более полувека назад – в 1946 году, чтобы работать по контракту на Сахалине. Как отмечал посол РФ в КНДР Александр Мацегора, ежегодно Россия выдавала гражданам Северной Кореи от 12 до 15 тыс. рабочих виз, а максимальное число мигрантов из КНДР составляло до 37 тыс. человек. До санкций ООН на стройках в Приморском крае работало около 12 тыс. человек.

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    21 июня 2024, 21:28 • Новости дня
    Херш рассказал о тайных переговорах Москвы и Вашингтона по урегулированию на Украине
    Херш рассказал о тайных переговорах Москвы и Вашингтона по урегулированию на Украине
    @ imago/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Значимые успехи украинских войск в ходе боевых действий маловероятны, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на неназванного американского чиновника. По его словам, Москва и Вашигтон якобы провели приватные переговоры по урегулированию украинского конфликта.

    Вашингтон и Киев утверждают, что ВСУ смогли добиться успеха под Харьковом, однако в западных СМИ практически не освещалось то, что недавно ВС России окружили и захватили в плен бойцов 92-й штурмовой бригады – одного из элитных подразделений, отметил Херш в своем блоге на портале Substack, передает ТАСС.

    Журналист также раскритиковал внешнюю политику американского лидера Джо Байдена, который «продолжает направлять Украине миллиарды долларов» и желает, чтобы то же самое делали союзники США в НАТО.

    Байдену следует рассмотреть предложение президента России Владимира Путина по Украине, считает Херш. По его утверждению, Москва и Вашингтон «неформально обсуждали» уступки, на которые могут пойти Россия и Запад в вопросе урегулирования украинского конфликта, а заявление Путина якобы было сделано после секретных переговоров двух сторон, на которых затрагивалось возможное наступление армии России на Харьков.

    Ранее в США предрекли исчезновение Украины в течение года.

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    22 июня 2024, 10:41 • Новости дня
    Погрузка военной техники началась под Киевом
    Погрузка военной техники началась под Киевом
    @ Gleb Garanich/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военную технику загружают на железнодорожные платформы на станции Фастов в Киевской области, рассказал представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По словам представителя, сейчас продолжают прибывать военные единицы. Военные ВСУ приезжают на станцию на автобусах гражданской окраски, передает ТАСС.

    Ранее на Украине заявили, что быстрого эффекта от поставок F-16 не будет.


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    21 июня 2024, 19:44 • Новости дня
    «Аэрофлот» озвучил новые зарплаты пилотов
    «Аэрофлот» озвучил новые зарплаты пилотов
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    В среднем зарплата пилотов «Аэрофлота» с октября вырастет на 30%, сообщили в авиакомпании.

    Расчетная зарплата пилотов «Аэрофлота» за месяц при налете 70 часов на широкофюзеляжных самолетах для командиров воздушных судов (КВС) составит 624 тыс. рублей. Зарплата второго пилота составит 407 тыс. рублей, на узкофюзеляжных – 543 тыс. рублей и 283 тыс. рублей соответственно, пишет «Интерфакс».

    При выполнении полетов в общей сложности 85 часов зарплата КВС достигнет 820 тыс. рублей, для вторых пилотов 530 тыс. рублей.

    Ранее «Аэрофлот» решил ввести оплату покупки билетов по биометрии.


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    21 июня 2024, 16:25 • Новости дня
    Депутат Рады рассказала о прорыве ВС России к Торецку

    Украинский депутат обвинила в прорыве ВС России к Торецку руководство ВСУ

    Депутат Рады рассказала о прорыве ВС России к Торецку
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные прорвались в сторону города Торецка в Донецкой народной республике, это произошло из-за ошибок украинского военного руководства, заявила украинский депутат Марьяна Безуглая.

    Руководитель украинского Восточного фронта генерал Юрий Содоль несет ответственность за это, заявила Безуглая, передает «Страна.ua».

    Она отметила, что эти позиции удерживались ВСУ с 2014 года, но теперь бои идут в населенном пункте Шумы под Торецком. По словам парламентария, российские военные близки к выходу на трассу, которая ведет в Торецк.

    В этом регионе не подготовили фортификаций, хотя разведка предупреждала о возможном прорыве ВС России. За сутки до этого Содоль снял с места бригаду и завел туда подразделение, понесшее потери, продолжила Безуглая.

    Она задала гипотетический вопрос о том, контролирует ли ситуацию главком ВСУ Александр Сырский или же он «сообщник».

    Ранее Безуглая также критиковала и самого Сырского, а до этого – его предшественника Валерия Залужного.

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    21 июня 2024, 21:54 • Новости дня
    ВС России ударом по Грибовке уничтожили около 200 военных ВСУ и наемников

    Около 200 военных ВСУ ликвидированы при ударе в Одесской области

    ВС России ударом по Грибовке уничтожили около 200 военных ВСУ и наемников
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    В результате удара по Грибовке Одесской области было уничтожено около 200 военных ВСУ, среди которых были иностранные инструкторы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Удар был нанесен по Грибовке, район Каролино-Бугаз, где расположены базы отдыха, при этом мирные жители не пострадали, передает РИА «Новости» слова Лебедева.

    «Конкретики в количестве (уничтоженных) иностранцев пока нет. Известно, что англоязычные», – сказал собеседник агентства.

    Ранее 12 июня в Одессе прогремел взрыв, на всей территории Украины звучала воздушная тревога.

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    21 июня 2024, 21:38 • Новости дня
    Эксперт оценил плотность украинских заградительных отрядов на линии фронта

    Эксперт Леонков: «Мотивационные войска» ВСУ долбят по своим, если те не хотят воевать

    Эксперт оценил плотность украинских заградительных отрядов на линии фронта
    @ Александр Максименко/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Дроны украинских «мотивационных войск» – так в Киеве назвали свои заградотряды – следят не только за нашими военными, но и за военнослужащими ВСУ. И если увидят, что украинские солдаты покидают свои позиции и отступают, то начинают долбить по своим, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. О деятельности «мотивационных войск» написало американское издание American Conservative, которое узнало об этом от одного из боевиков нацистской бригады «Азов».

    «Мотивационные войска» – это заградительные отряды ВСУ, которые расстреливают своих же. Если украинские военнослужащие не стреляют в сторону наших войск, то «мотивационные войска» наносят по этим военным удар. Тех, кто пытается отступать, выборочно расстреливают», – отмечает военный эксперт Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества».

    «Среди украинских пленных оказался бывший участник заградительного отряда, он рассказал, как расстреливал своих же из пулемета. А некоторых накрывают минометами или направляют против них дроны. Как рассказывал другой пленный, их оставили в окопе без командира и выдвинули требование сражаться или умереть», – добавил собеседник.

    По его словам, плотность «мотивационных войск» достаточно высокая: как следует из статьи, на каждого члена заградотряда приходится примерно по 50 метров линии фронта. «Они знают все места расположения украинских войск, на них четко наведены координаты минометов и дронов. Дроны следят не только за нашими военными, но и за военнослужащими ВСУ, поэтому если увидят, что те покидают свои позиции и отступают, то начинают долбить по своим», – добавил Леонков.

    О деятельности украинских заградотрядов рассказал американский журнал American Conservativ, которому удалось поговорить с одним из командиров бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Дмитрием Кухарчуком. По его словам, в составе «мотивационных войск» его подразделение помогало 110-й бригаде теробороны (ТрО).

    «Я не могу сказать о них ничего плохого, потому что для ТрО они сражались довольно хорошо, но, опять же, как ТрО их приходилось мотивировать. Мой отряд – я был тогда командиром отряда из 500 человек – был равномерно распределен вдоль 25-километровой линии фронта», – рассказал Кухарчук. По мнению авторов статьи, «мотивация» «Азова» «заключалась в угрозе расправы в том случае, если солдаты территориальной обороны начнут отступать».

    Как пишет в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный, «мотивационные войска» – эвфемизм, который «азовцы» используют «для обозначения своих заградотрядов». По его словам, блокировка отхода тероборонщиков впервые произошла в 2022 году. Военкор не исключил, что сейчас «мотивационные войска» работают с теми, кто насильно брошен на фронт в ходе мобилизации.

    Ранее в июне США сняли запрет на поставки вооружений «Азову». До этого в Штатах долгое время действовали ограничения на снабжение данного формирования из-за его приверженности неонацистской идеологии. Такое решение было принято вопреки многочисленным сообщениям о том, что «азовцы» причастны к жестоким военным преступлениям.

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    21 июня 2024, 19:04 • Новости дня
    Бельгия предупредила о «непредсказуемых последствиях» изъятия активов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конфискация замороженных в Евросоюзе (ЕС) российских активов обернется непредсказуемыми последствиями, поэтому Бельгия выступает против этого, заявил глава Минфина страны Винсент ван Петегем.

    Последствия могут затронуть финансовую и юридическую плоскости, заявил Петегем журналистам в пятницу в Люксембурге, где проходило министерское совещание ЕС, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Бельгия настаивает на «распределении рисков» по кредиту Киеву, так как это «очень важный вопрос при создании этого инструмента, ключевой момент во всей дискуссии», добавил министр.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил о намерении России применить «все доступные инструменты» в случае решения Запада конфисковать ее активы.

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    21 июня 2024, 20:07 • Новости дня
    Франция решила поддержать Ливан в его противостоянии с Израилем

    Breaking Defense: Франция выразила готовность поддержать ВС Ливана на границе с Израилем

    Франция решила поддержать Ливан в его противостоянии с Израилем
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Париж готов поддержать Ливан, если он решит разместить войска на южной границе с Израилем в рамках миссии по обеспечению безопасности, пишет издание Breaking Defense.

    «Мы должны быть готовы содействовать усиленному присутствию ВС Ливана на юге Ливана, чтобы способствовать обеспечению безопасности ливанского народа и суверенитета ливанского государства», – сообщил Breaking Defense неназванный французский чиновник, передает РИА «Новости».

    По словам собеседника агентства, Франция рассматривает различные варианты помощи Ливану, включая проведение конференции для мобилизации поддержки международного сообщества для операции на южной границе. Чиновник подчеркнул, что Бейрут и другие столицы обсуждают возможные меры по обеспечению безопасности на юге страны.

    Во вторник армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане.

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    21 июня 2024, 19:52 • Новости дня
    Зурабишвили выступила с антиправительственным обращением к послам Грузии
    Зурабишвили выступила с антиправительственным обращением к послам Грузии
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинский президент Саломе Зурабишвили в пятницу обратилась к собравшимся в Берлине послам Грузии в странах Евросоюза и в Америке, назвав «лживой» позицию правительства страны о желании в 2030 году ввести Грузию в ЕС. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Для вас настало время выбора», – заявила она, фактически призвав дипломатов к отставке из-за закона «О прозрачности иностранного влияния», как ранее это сделал глава грузинской миссии во Франции.  По словам Зурабишвили, послы Грузии «слушают ложь о продолжении страной европейского пути и о том, что Грузия в 2030 году сможет стать членом Евросоюза».

    Президент сказала, что это невозможно из-за принятия «русского закона», а также потому, что Грузия не выполняет рекомендации ЕС и ни одну из требуемых Брюсселем реформ. Она сказала, что правительство Грузии идет курсом «предательства народа, который изначально мечтал о европейском пути».

    В Берлине с послами встречался премьер-министр Ираклий Кобахидзе, подтвердивший намерение Грузии вступить в Евросоюз в 2030 году.

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    21 июня 2024, 20:16 • Новости дня
    Украинские болельщики на матче Евро потребовали вернуть выборы в стране
    Украинские болельщики на матче Евро потребовали вернуть выборы в стране
    @ Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Словакии болельщики вывесили украинский флаг с надписью Give Us Elections Back («Верните нам выборы»).

    Флаг висел на боковой трибуне и несколько раз попал в эфир. После 25-й минуты флаг у болельщиков отобрали, передает РИА «Новости».


    Напомним, срок официальных полномочий Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая.

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    21 июня 2024, 18:39 • Новости дня
    ЕС включил в новый пакет санкций запрет на частные перелеты россиян

    EUobserver: В 14-й пакет санкций ЕС вошел запрет на частные перелеты россиян

    ЕС включил в новый пакет санкций запрет на частные перелеты россиян
    @ Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз (ЕС) в рамках 14-го пакета антироссийских санкций запретит любые частные перелеты россиян, пишет EUobserver.

    По данным EUobserver, запрет подразумевает, что россияне не смогут совершать частные перелеты на деловые встречи или отдых в странах ЕС, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что запрет затронет любые перелеты, для которых российские юридические или физические лица могут сами определять место взлета и посадки.

    Накануне послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России.

    Коментарии (15)
    21 июня 2024, 20:43 • Новости дня
    Под Санкт-Петербургом раскрыли еще одно убийство с расчленением
    Под Санкт-Петербургом раскрыли еще одно убийство с расчленением
    @ Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Ленинградской области избрали меру пресечения 53-летней женщине, подозреваемой в убийстве и расчленении своего сожителя.

    Преступление произошло пять лет назад, но личности фигурантов дела были установлены только в этом году, сообщает «Фонтанка».

    По информации пресс-службы СУ СК по Ленобласти, женщина была задержана в Петербурге на Софийской улице. Ее подозревают в убийстве 47-летнего жителя Тольятти. Тело мужчины, расчлененное на части, было обнаружено в 2019 году на 48-м километре трассы «Кола» у поселка Синявино.

    Личность убитого удалось установить только в апреле 2024 года благодаря современным методам экспертизы. По версии следствия, в августе 2019 года между сожителями произошла ссора в квартире. Женщина несколько раз ударила мужчину ножом, а затем расчленила его тело.

    Следователи полагают, что ей помог вывезти части тела брат, который также был задержан, но уже в Тольятти.


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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Бунт Словакии против Запада

      В Словакии решили возбудить дело против бывшего премьера Эдуарда Хегера и бывшего министра обороны Ярослава Надя за поставки на Украину МиГ-29 и системы ПВО «Куб». Новые власти страны уверены, что это было незаконно и подорвало обороноспособность страны. Ранее действующего премьера Роберта Фицо пытались убить за отказ поддерживать Киев.

    • Южная Корея шантажирует Россию

      Посол России в Южной Корее был вызван в МИД страны пребывания, где его пытались шантажировать в связи с визитом Владимира Путина в КНДР. Сеул угрожает пересмотреть свое решение о поставках вооружений Украине, но корейцам объяснили: на языке шантажа с Россией не разговаривают.

    • Конфликт Китая и НАТО

      Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай должен быть наказан за поддержку России. В ответ в Пекине назвали альянс «рудиментом холодной войны». На следующем круге ссоры Столтенберг призвал НАТО укрепляться в Азии. К чему приведет конфликт Брюсселя и Пекина?

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    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    • Российские компании возвращаются на Родину

      Компании, ведущие бизнес в России, но имевшие регистрацию и штаб-квартиры за рубежом, массово возвращаются на Родину. О том, каких именно структур это касается в первую очередь и что такое редомиляция – в нашей инфографике.

    • Как создается продовольственная безопасность России

      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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